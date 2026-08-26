Un nuevo documental titulado NAZA, de los mismos directores que la producción israelopalestina ganadora de un Óscar No Other Land, se estrenará el próximo mes en el Festival de Cine de Venecia, informaron el lunes los organizadores.

La película, que competirá por el León de Oro, trata sobre “los sistemas que hay detrás del asesinato masivo y calculado de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”, según una sinopsis publicada en la página web del festival.

La película está dirigida por Yuval Abraham y Rachel Szor, dos de los cuatro codirectores de No Other Land, que narra la historia de activistas palestinos que intentan proteger un grupo de pueblos de Cisjordania ocupada de la demolición por parte del ejército israelí.

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NAZA está producida por el diario The Guardian y James Wilson (JW Films), y cuenta con Jonathan Glazer como productor ejecutivo. Wilson y Glazer son el equipo detrás de la película ganadora del Óscar “Zona de interés”, ambientada en el campo de concentración de Auschwitz.

Filmado por la noche desde los tejados de Tel Aviv, este documental de investigación examina las víctimas civiles de las operaciones militares de Israel en Gaza y los sistemas detrás de los asesinatos selectivos de palestinos.

The Guardian explicó que NAZA es “un acrónimo militar israelí utilizado eufemísticamente por los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que se espera que mueran en un ataque aéreo”.

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La película se proyectará el 10 de septiembre en presencia de los directores, los productores, periodistas de The Guardian y la delegación oficial. Es el único documental entre las 21 películas que compiten por el León de Oro en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia.

El movimiento palestino Hamás lanzó un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, que se saldó con la muerte de 1.221 personas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Los combatientes islamistas también se llevaron a 251 rehenes a la Franja de Gaza.

La ofensiva militar de Israel en respuesta dejó más de 73.000 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino, que opera bajo la autoridad de Hamás. Estos datos son considerados fiables por la ONU, que después de meses de dudas, declaró a esto un genocidio.

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En octubre se estableció un alto el fuego, pero los avances para poner fin de forma definitiva a la guerra se han estancado, y las fuerzas israelíes controlan actualmente casi 70por ciento del territorio.

*Con información de AFP.