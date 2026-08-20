El documental ‘American Doctor’ lleva a la pantalla el horror que los médicos presencian en Gaza

El doctor Mark Perlmutter ha atendido pacientes en terremotos, huracanes y conflictos en 30 países, incluyendo en su natal Estados Unidos. Pero nada lo preparó para el horror que vería en Gaza.

“Nuestra primera semana en Gaza fue peor que todas mis misiones juntas”, dijo el cirujano ortopedista que ha trabajado tras acontecimientos como el ataque del 11 de septiembre en Manhattan, el huracán Katrina en Luisiana y el terremoto de Haití de 2010.

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La brutalidad que Perlmutter y sus colegas han presenciado en hospitales en Gaza desde que Israel emprendió su represalia por el ataque de Hamás en octubre de 2023 es el eje de American Doctor, documental que se estrenó en el Festival de Sundance y que llega a algunos cines de Estados Unidos este viernes.

En su debut como documentalista, la directora Poh Si Teng no busca explicar el conflicto, sino que se centra en el trabajo en Gaza de tres médicos estadounidenses de diferentes contextos: Mark Perlmutter es judío, Thaer Ahmad es musulmán y de origen palestino, y Feroze Sidhwa, de padres zoroastrianos.

“La gente cree que hay que tener una maestría en este tema para entenderlo”, dijo Sidhwa. “La pregunta no es cuánto sabes de la historia árabe-israelí. La pregunta es: ¿Apoyas el asesinato de niños? ¿Apoyas la tortura de médicos? ¿Apoyas el bombardeo de hospitales?”.

“Trauma”

El ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 mató a 1.221 personas, en su mayoría civiles.

La respuesta bélica de Israel ha dejado más de 73.000 muertos en Gaza, según el Ministerio de Sanidad del territorio, bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU. Israel justifica sus ataques a centros médicos argumentando que Hamás opera en túneles construidos debajo de los hospitales, algo que los médicos dicen no haber constatado.

Una de las imágenes más duras del documental es la de misiles que impactan sobre socorristas mientras atienden a pacientes tras un bombardeo en el hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Decidir qué llevar a la pantalla fue un desafío para Poh Si Teng, quien en el pasado trabajó como periodista audiovisual para AFP, entre otros medios. “Si muestras demasiado y resulta morboso, nadie lo va a ver. Pero quieres revelar la verdad, y si muestras poco, no es real”, explicó.

La película comienza precisamente con ese dilema.Cuando Teng siente que incluir una foto de niños muertos atenta contra su dignidad, Perlmutter insiste en que su obligación es mostrar a los estadounidenses lo que financian con sus impuestos.

“Israel les robó su dignidad (...) Sus cuerpos cuentan la historia de este trauma, de este genocidio. No les haces un servicio al ocultar esto”, dice el médico en cámara señalando la foto. “Fue cuando entendí que no había término medio en esto”, dijo Teng.

“Frustrante”

Para los tres médicos del documental, repetir incesantemente la “urgencia” de la situación en Gaza en entrevistas con los medios o en audiencias con congresistas es “frustrante”.

“Si te digo que hay niños pasando hambre, madres que no pueden alimentar a sus hijos, o adolescentes asesinados por bombas, tu respuesta debería ser ‘tenemos que detener esto’”, dijo Thaer Ahmad. “No debería escuchar ‘ah pero ¿qué estaban haciendo? ¿de dónde son? ¿cuál es su religión?’”.

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Teng también enfrentó esta resistencia. “Cuando comenzamos este documental, fue un camino muy solitario, no solo para mí sino para los médicos”, comentó la directora, quien a pesar de tener experiencia en financiamiento de proyectos vio cómo muchas puertas se cerraron para “American Doctor”.

Pero Teng percibe un cambio en la opinión pública. En este contexto, la directora espera que “American Doctor” abra una ventana hacia Gaza que permita a la sociedad mirarse al espejo y preguntarse: “¿Es esto lo que somos?”.

*Información de Paula Ramón / AFP