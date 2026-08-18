La película china que fue ridiculizada y ahora arrasa en taquilla

La nueva sensación entre algunos cinéfilos chinos es una película de animación cuyos personajes parecen haber sido creados con animación 3D rudimentaria y han sido descritos como “feos” e “inquietantes”.

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Pero parecen ser las mordaces críticas en línea las que han despertado el interés por Niu Lai, una película de animación sobre un ternero que tuvo un sueño en el que crecía con la ayuda de su familia, lo que ha provocado un sorprendente aumento en la taquilla.

La película recaudó apenas unos 10 000 yuanes (1.480 dólares) en taquilla durante los primeros 10 días tras su estreno el 5 de agosto. Algunos días, la recaudación llegó a ser de tan solo 200 yuanes (30 dólares), según Maoyan, una plataforma de seguimiento de películas. Esta cifra fue excepcionalmente baja,

Pero su recaudación en taquilla se disparó a 8,2 millones de yuanes (1,2 millones de dólares) el lunes, con casi 300.000 espectadores, según Maoyan. Su recaudación total en taquilla ha alcanzado los 17,1 millones de yuanes (2,5 millones de dólares).

Red Star News, un sitio web de noticias local de Chengdu, informó que la película fue realizada a lo largo de cinco años por solo dos personas: el director Xin Yumeng y su madre, Sun Lifan. La Associated Press no pudo contactar a Xin ni verificar esta información de forma independiente.

Los carteles que se veían en los cines mostraban un ternero dibujado a mano con bolígrafo y sin color, junto con lemas escritos a mano: “Ven si te gusta lo bizarro” y “No se admiten devoluciones”.

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Una película “terrible” que los espectadores recomiendan como broma

En Douban, una popular plataforma china de reseñas de películas, los espectadores se volcaron con comentarios burlones y de desconcierto.

Entre los comentarios más populares se encuentran: “increíblemente terrible y revelador”, “un símbolo de la nueva cultura de los trolls de internet” y “una película imprescindible para los inversores del mercado bursátil chino”. Este último es un juego de palabras con el título de la película, Niu Lai, que literalmente significa “el toro se acerca” en chino, un deseo de un mercado alcista.

Comentarios como “más de nueve sobre diez” e “impresionante y muy recomendable” también se encuentran entre las reacciones sarcásticas.

“Mi intención inicial siempre ha sido gastar bromas a mis amigos”, dijo Du Mingxi, un estudiante universitario de 19 años en Shanghái.

“Si un amigo me pregunta qué me pareció la película, le diría que está bien y se la recomendaría”, comentó, añadiendo que logró convencer a dos amigos para que la vieran con él. Ambos la disfrutaron, pero uno se quedó dormido durante la proyección.

*Con información de AP.