Todo lo nuevo que llega a Netflix hoy: series y películas para ver este fin de semana

Netflix comienza octubre con nuevas producciones para quienes buscan qué ver durante este fin de semana. Este viernes 2 de octubre, la plataforma incorpora a su catálogo varias series, películas y contenidos que se suman a las opciones disponibles para los suscriptores.

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#Amor (serie de romance)

Una creadora de una aplicación de citas, conocida por tener una visión práctica y estructurada sobre las relaciones, acepta poner a prueba sus propias teorías sobre el amor. Frente a ella está un competidor mucho más aventurero, con una forma de entender las relaciones que contrasta con la suya.

#Amor, nueva serie en el catálogo de Netflix. Foto: Netflix

Ambos se embarcan en un desafío de 60 días en el que deberán salir de su zona de confort y enfrentarse a distintas situaciones mientras intentan encontrar una pareja. En el proceso, sus ideas opuestas sobre el amor, las relaciones y la posibilidad de encontrar a la persona indicada comenzarán a ponerse a prueba.

Las cartas de la vida (película de drama)

Una madre soltera comienza a intercambiar cartas con un hombre que se encuentra privado de la libertad. Lo que inicialmente parece ser una comunicación a distancia termina convirtiéndose en un vínculo cada vez más cercano, marcado por las experiencias personales y las circunstancias difíciles que ambos atraviesan.

A medida que las cartas van y vienen, los dos encuentran en esas conversaciones un espacio para hablar sobre sus vidas, sus errores y las posibilidades de comenzar de nuevo. La relación los lleva a descubrir sentimientos inesperados y a encontrar esperanza en medio de situaciones que parecían alejarlos por completo.

Schumacher 94: Nace una leyenda (documental)

La temporada de 1994 marcó un momento decisivo en la trayectoria de Michael Schumacher, quien consiguió entonces su primer título del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Años después, aquel histórico recorrido vuelve a ser contado a través de entrevistas personales y material de archivo que permiten reconstruir los momentos más importantes de aquella competencia.