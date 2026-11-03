El último detalle que tuvo con su madre la colombiana que murió en un accidente de ‘jet’ en la Florida

Las autoridades estadounidenses investigan el siniestro de un avión privado que se estrelló el domingo pasado con nueve personas a bordo en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida.

¿Quién era Ana María Ramírez, la niñera colombiana que murió en el trágico accidente de un ‘jet’ en Florida?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte trabajan ya para esclarecer lo ocurrido.

El aparato siniestrado era un avión privado Learjet 60 que volaba hacia Bahamas desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, según informó la FAA.

Avión se estrelló en Florida con nueve personas a bordo. Foto: Composición Semana/ Redes sociales

El avión descendió unos 8.230 metros en un minuto, justo antes de que se interrumpieran los datos de seguimiento del vuelo, según el sitio web ADS-B Exchange. “Parecía un misil que bajaba”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Una de las personas fallecidas fue Ana María Ramírez Cetina, una joven colombiana que trabajaba como niñera de Adam Robinson y Helen Sharp, y tenía a su cargo el cuidado de sus dos hijos pequeños.

El periodista Yesmani Gómez, quien vive en los Estados Unidos, publicó un video contando detalles inéditos sobre el accidente. Aseguró que un amigo de la joven colombiana se comunicó con él para darle más detalles sobre lo ocurrido.

En el video, Gómez publicó un audio del amigo de Ana María contando que ella era una de las pasajeras del jet y que el día anterior había tenido un detalle de amor con su propia madre.

Anita María Cetina iba en el avión que se estrelló el fin de semana. Foto: Anthony Robinson / Facebook

“Es lamentable, realmente, porque el día anterior, ella salió a comprar algunos regalos para su madre”, dijo el amigo de la colombiana a Yesmani Gómez.

El joven también mostró su descontento por las teorías de conspiración que surgieron después del accidente, por ejemplo, que se trataba de un misil y no de un avión.

“Fui amigo de Ana María; no me imagino cómo hieren a las familias afectadas directamente, a su madre, sus hermanos, toda la familia del señor Adams”, continuó diciendo el amigo de Ramírez.

El lugar del accidente se encuentra unos 6,4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, rebautizado a principios de este año como Aeropuerto Donald Trump en honor del actual presidente estadunidense.

The private jet that went down just miles from Mar-a-Lago had 9 people on board, according to the FAA. The plane crashed in a residential area near Cresthaven, Florida. The aircraft had departed from Austin-Bergstrom International Airport in Texas and was on its way to North Eleuthera Airport in the Bahamas when it crashed. According to the New York Post, the plane took a "sharp right turn" before nosediving into the ground from about 8,000 feet. The plane is a $2 million Learjet 60, according to the Post. Witnesses on the ground say the crash sounded like a missile. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 1, 2026

El propio Trump estuvo en West Palm Beach el mismo día del accidente, pero partió del aeropuerto a bordo del Air Force One una hora antes de lo ocurrido.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció los fallecimientos en sus redes sociales, junto con un mensaje de condolencias por esta “horrible tragedia”, bajo investigación.