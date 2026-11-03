Registran en video el choque de dos helicópteros durante un aterrizaje cerca del Everest

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas a causa de la colisión de dos helicópteros cerca del monte Everest, en Nepal, según han confirmado las autoridades, que han especificado que el fallecido es un turista de nacionalidad india, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del siniestro.

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La Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN, por sus siglas en inglés) ha señalado a través de un comunicado que el suceso ha tenido lugar en torno a las 8:10 a.m. hora local, en un helipuerto en Pheriche, usado por turistas y situado a unos 4.400 metros de altura.

Asimismo, ha señalado que un ciudadano indio identificado como Vasant Kumar Balaramaramadu ha fallecido en el incidente, mientras que dos personas, entre ellas una neozelandesa identificada como Shailesh Krishna Patel, han resultado heridas y han sido evacuadas a un hospital de la capital, Katmandú.

TWO HELICOPTERS COLLIDE NEAR EVEREST BASE CAMP; ONE FOREIGNER KILLED Scary footage this morning. Two helicopters operated by Fishtail Air and Air Dynasty collided while attempting to land at Pheriche in Nepal’s Everest region One foreign passenger was killed and another person injured. The crash occurred around 8:15 AM (local time) The cause is under investigation. — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) November 3, 2026

“La autoridad ya ha puesto en marcha una investigación sobre este accidente”, aseguró el organismo, antes de resaltar que “a partir de los hechos, el análisis y las conclusiones que se deriven de dicha investigación, se adoptarán las medidas oportunas y correctivas conforme a la legislación vigente”.

Por último, ha expresado sus condolencias a los familiares del fallecido en el siniestro, antes de desear “una pronta recuperación” a la ciudadana neozelandesa y los dos pilotos heridos, cuya identidad no ha sido confirmada hasta la fecha.

Por ahora no hay detalles sobre el estado del segundo de los pilotos.

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas Foto: X/@kumarsubodh_

Un representante de Dynasty Air afirmó que su helicóptero solo transportaba carga.

El accidente se produjo durante la temporada alta de senderismo en Nepal, cuando los helicópteros transportan a turistas y escaladores en la región.

El viaje en helicóptero para turistas cerca del Everest es bastante común, especialmente durante las temporadas altas de turismo en Nepal.

No se trata de una actividad excepcional: existen recorridos comerciales que permiten contemplar el Everest desde el aire sin tener que realizar una caminata de varios días.