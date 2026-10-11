El nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Nueva York: “serán vencidas”

Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela y hoy preso en Estados Unidos, envió un extenso mensaje este domingo, 11 de octubre, a sus seguidores y la opinión pública desde la cárcel en Nueva York.

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“Avanza el mes de octubre, siempre lleno de la fuerza, de la historia que escribimos desde nuestra verdad irrefutable y desde la palabra irresistible”, dijo Maduro.

Así luce Nicolás Maduro en una prisión de EE. UU. Foto: @NicolasMaduro

Maduro hace alusión al inagotable amor de Dios hacia la humanidad: “Hoy más que nunca estamos poseídos por la certeza de que la mentira y la injusticia serán vencidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios, que nos ama cada vez con más intensidad”.

Además, citó al apóstol Pablo en el libro de Romanos: “Por la fe en Cristo hemos llegado a tener esta situación de gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la gloria de Dios”.

El mensaje se da luego de que Estados Unidos presentara el pasado jueves nuevos cargos de tortura contra el depuesto presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.

Maduro y Flores fueron acusados de narcotráfico y tráfico de armas, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.

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El dictador también señaló que “hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia; la paciencia produce virtud sólida, y la virtud sólida, esperanza. Una esperanza que no defrauda porque, al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones”.

“Cilia y yo agradecemos las enormes muestras de amor y acompañamiento que hemos recibido durante los días que transcurren. Son bendiciones que se multiplican para todos y todas”, añadió Maduro.

A nombre propio y de su esposa, citó la inspiradora frase que mencionó en su discurso ‘Tengo un sueño’ en 1963 el Nobel de Paz, Martin Luther King: “Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de defender juntos la libertad, sabiendo que un día seremos libres”.

Su mensaje termina pidiendo “oración y acción en las calles, las redes, las paredes y los hogares”, para concluir agradeciendo a sus seguidores.