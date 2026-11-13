Así avanza la Troncal del Magdalena 1, el corredor que mueve al país

Con un avance del 42,13 % en la ejecución de la inversión en obras, la Troncal del Magdalena I, a cargo del Concesionario Autopista Magdalena Medio S.A.S., avanza en la transformación de 259,6 kilómetros de corredor vial entre Puerto Salgar y Barrancabermeja. El proyecto de quinta generación (5G) contempla el mejoramiento y rehabilitación de 153 kilómetros, la construcción de 143,5 kilómetros de segunda calzada, 27 puentes vehiculares, 25 puentes y pasos peatonales seguros, y ocho variantes para mejorar la conectividad y las condiciones de circulación en el Magdalena Medio.

La construcción de la segunda calzada constituye uno de los componentes centrales del proyecto. En algunos sectores, los trabajos ya incluyen la instalación de capa asfáltica, mientras que en otros continúan las actividades de conformación de la estructura de la vía. Esta nueva infraestructura permitirá ampliar la capacidad del corredor y reducir hasta en una hora los tiempos de recorrido. Además, se contemplan dos áreas de servicio destinadas al descanso de los usuarios, especialmente de quienes realizan desplazamientos de larga distancia en vehículos de carga y pasajeros.

Otro de los frentes destacados es la construcción de puentes vehiculares. De las 27 estructuras previstas, cuatro ya están construidas. Caimana, La Parra, La India y el intercambiador La Lizama. Estas obras entrarán en servicio una vez se entreguen sus respectivas Unidades Funcionales (UF). El puente sobre el río Opón, de aproximadamente 150 metros de longitud, se encuentra en su etapa final de construcción.

Adicionalmente, otros 12 puentes avanzan en diferentes etapas constructivas. Mientras en algunos frentes se desarrollan trabajos de cimentación mediante la construcción de pilotes, en otros se levantan columnas y vigas cabezales o se ejecutan actividades de finalización de la superestructura, como la instalación de tableros y barreras de seguridad tipo New Jersey.

A estas intervenciones se suman las ocho variantes proyectadas para el corredor. Entre las de mayor avance se destacan El Trique y Kilómetro Dos y Medio, en Puerto Boyacá; y Aguas Negras en Puerto Parra. Las demás variantes previstas, San Pedro de La Paz, PR 52, Puerto Araújo y Palmas del Guayabito, en Cimitarra; y Campo 23, en Barrancabermeja, presentan diferentes niveles de ejecución. En conjunto, estas soluciones buscan mejorar la movilidad y la seguridad vial de las comunidades y los usuarios, al facilitar el tránsito de los vehículos de carga pesada por fuera de los centros poblados.

La Troncal del Magdalena I registra un avance del 42,13 por ciento en la ejecución de la inversión en obras. Foto: Suministrada - API

La movilidad peatonal es otro componente importante del proyecto, que contempla 25 puentes y pasos peatonales seguros. Estas estructuras incorporan rampas con pendientes máximas del 10 %, barandas y losetas táctiles para facilitar el paso de personas con movilidad reducida o discapacidad visual. En Puerto Boyacá ya se tiene primer puente terminado, mientras que los puentes de Puerto Libre (Puerto Salgar), Puerto Serviez y Morrocaliente (Puerto Boyacá), se encuentran en la fase de construcción. Con estas obras se busca reducir la exposición de los peatones al tráfico vehicular y facilitar los desplazamientos cotidianos de residentes y visitantes.

La Troncal del Magdalena I avanza en el fortalecimiento de la conexión entre el centro y norte del país. Su infraestructura no solo busca mejorar las condiciones de movilidad, comodidad y seguridad en la vía, sino también dinamizar la economía regional, fortalecer la competitividad y facilitar el transporte de bienes y pasajeros por un corredor fundamental para la actividad productiva del país.

Crece el beneficio en el impacto social

La sostenibilidad ocupa un lugar importante durante la ejecución del proyecto. Además de las obras de infraestructura, el Concesionario desarrolla iniciativas sociales y ambientales orientadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades, fortalecer la educación y promover el cuidado del entorno.

A través del programa de Mejoramiento para la Calidad de Vida de las Comunidades, se adelanta la construcción de siete parques infantiles en madera ecológica en los municipios de Puerto Boyacá, Cimitarra, Simacota y Barrancabermeja.

En esa misma línea, se adelantan intervenciones en el Colegio Integrado San José, ubicado en el corregimiento de Puerto Araújo, en Cimitarra, que incluyen el mejoramiento de un aula de preescolar y la construcción de baterías sanitarias para los estudiantes de primaria.

La educación ambiental es otro de los componentes de sostenibilidad. La Concesionaria trabaja con 20 colegios del área de influencia en el programa “Re-acciona: Colegios Sostenibles”, una estrategia que promueve la separación de residuos en la fuente, especialmente PET, y fortalece los conocimientos sobre economía circular.

La construcción de 143,5 kilómetros de segunda calzada es uno de los componentes centrales de la Troncal del Magdalena I. Foto: Suministrada - API

En línea con esta iniciativa, durante el 2026 se realizaron 57 talleres ambientales logrando sensibilizar cerca de 4000 estudiantes, junto con docentes, directivos y padres de familia. El programa también ha permitido recolectar y aprovechar 5.150 kilogramos de material PET, con el apoyo de la Empresa de Recicladores de Barrancabermeja y la Asociación de Recicladores de Puerto Boyacá.

Estas acciones hacen parte de la apuesta por la sostenibilidad del proyecto, que busca acompañar el desarrollo de la infraestructura con iniciativas que generen beneficios para las comunidades y promuevan el cuidado del medioambiente.

Mejora la seguridad vial

La seguridad vial es otra de las prioridades de Autopista Magdalena Medio, que desarrolla de manera permanente actividades de mantenimiento del corredor y estrategias dirigidas a conductores, transportadores, motociclistas, ciclistas, peatones y pasajeros. El propósito es contribuir a una movilidad más segura y fortalecer la cultura de prevención entre todos los actores viales.

Desde los equipos de Operación y Mantenimiento se realizan inspecciones y labores para conservar las condiciones de la vía, que incluyen limpieza de zonas verdes y bermas, intervención de defensas metálicas y revisión de la señalización.

Recolección PET Colegios. Foto: Suministrada - API

A estas acciones se suma el trabajo pedagógico. A la fecha se han desarrollado 749 actividades orientadas a la prevención de siniestros viales, en las que han participado cerca de 30.000 personas. Asimismo, los talleres realizados en instituciones educativas han permitido sensibilizar más de 9.000 participantes sobre la importancia de adoptar comportamientos seguros en la vía.

Estas acciones cobran especial relevancia durante la etapa de construcción, en la que el respeto por la señalización temporal, los límites de velocidad y las indicaciones de seguridad resulta fundamental para reducir riesgos en los diferentes frentes de obra.

Reconocimiento al Concesionario por sus acciones en seguridad vial

El compromiso de Autopista Magdalena Medio con la seguridad vial fue reconocido recientemente con el Premio Guardianes de la Vía, otorgado en el marco de la iniciativa “Conduce al 50, vive al 100” por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Universidad de los Andes y El Tiempo. El reconocimiento destacó la reducción de víctimas fatales registrada en 2025 frente a 2024 y ratifica la importancia de mantener una gestión permanente basada en la prevención, la operación y la corresponsabilidad de quienes transitan por el corredor.

Pedagogía en Seguridad Vial. Foto: Suministrada - API

La Troncal del Magdalena I representa una apuesta por la transformación de uno de los corredores estratégicos más importantes para la economía nacional. Por esta vía, más del 60 % del tráfico corresponde a vehículos de carga y se estima la circulación diaria de cerca de 12.000 vehículos en ambos sentidos. Su modernización busca fortalecer la competitividad, mejorar la seguridad y promover el desarrollo sostenible de las comunidades. Una infraestructura pensada no solo para conectar a los colombianos, sino para impulsar su crecimiento.

*Contenido elaborado con el apoyo de Autopista Magdalena Medio