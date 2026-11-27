Entender a los clientes, identificar oportunidades, definir estrategias comerciales y lograr que los equipos trabajen en una misma dirección son algunos de los desafíos que comparten empresas de diferentes sectores y tamaños. Sin embargo, entre conocer las herramientas de gestión y conseguir que funcionen en la práctica existe una distancia que requiere experiencia, criterio y capacidad de adaptación.

Esa es precisamente la oportunidad que Laura Martínez Rodríguez encontró para iniciar una nueva etapa de su trayectoria profesional. Ingeniera Industrial, especialista en Gerencia de Mercadeo y MBA de Icesi y Tulane University, durante más de dos décadas ha trabajado en sectores como aviación, turismo, hotelería y tecnología, liderando equipos y procesos comerciales en diferentes mercados de Latinoamérica.

De esa experiencia nació Lalamr, una marca personal cuyo nombre parte de Laura Martínez Rodríguez y de Lala, como la conocen. Desde esta iniciativa busca compartir conocimientos, metodologías y aprendizajes que ha desarrollado a lo largo de su carrera, y ponerlos al alcance de organizaciones, empresarios y personas que están construyendo sus propios negocios.

“A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de conocer, probar y adaptar herramientas para desarrollar negocios, entender clientes y liderar equipos. Y he descubierto que muchas de ellas pueden aplicarse a realidades muy diferentes. Quiero compartir ese conocimiento para ayudar a otros a hacer que las cosas pasen”, explica Martínez.

Su propuesta parte de una premisa: no todas las organizaciones necesitan incorporar metodologías complejas para avanzar. En ocasiones, el punto de partida está en revisar cómo están entendiendo a sus clientes, qué valor ofrecen, cuáles son sus prioridades y qué aspectos de su operación necesitan cambiar.

El éxito no siempre tiene ganas

En ese proceso, volver a las preguntas fundamentales puede abrir nuevas posibilidades. ¿Qué necesita realmente el cliente? ¿La estrategia comercial responde a esa necesidad? ¿Los equipos tienen claridad sobre sus objetivos? ¿Las decisiones están encaminadas a generar resultados?

“A veces lo que parece obvio no lo es tanto. En medio de tantas metodologías y tendencias, podemos olvidar esas cosas sencillas que hacen una enorme diferencia cuando las hacemos bien y las cuidamos”, señala la fundadora de Lalamr.

Esta mirada permite que sus herramientas se adapten tanto a compañías que buscan fortalecer sus procesos comerciales y mejorar la gestión de sus equipos como a emprendedores que necesitan estructurar una idea, reconocer oportunidades de mercado y dar los primeros pasos para desarrollar un negocio.

Nuevas posibilidades de liderazgo y aprendizaje

A través de conferencias, talleres, mentorías y consultoría, Lalamr concentra su trabajo en dos grandes áreas: el desarrollo de estrategias comerciales y el liderazgo de equipos. La intención es que los participantes no se queden únicamente con conceptos o recomendaciones, sino que puedan identificar cómo aplicar lo aprendido a sus propios contextos y convertirlo en acciones.

A estas alternativas se suman las guías prácticas digitales y los ebooks, formatos que Laura está desarrollando para compartir herramientas, metodologías y conocimientos de manera accesible, y facilitar que más personas puedan llevar estos aprendizajes a sus negocios y experiencias profesionales.

Pero la propuesta no se limita a los resultados comerciales. Para Martínez, construir un negocio también implica desarrollar capacidades personales, aprender a tomar decisiones, fortalecer la confianza y reconocer que el crecimiento de una organización está estrechamente relacionado con las personas que la hacen posible.

Esta perspectiva se refleja en cinco principios que orientan la filosofía de Lalamr: Conecta, Ordena, Confía, Disfruta y Sonríe. Cada uno representa una invitación a conectar personas, ideas y oportunidades; organizar las estrategias para llevarlas a la acción; construir confianza en los procesos y las relaciones, y mantener una actitud que permita disfrutar el camino.

“Creo que desarrollar un negocio también nos transforma como personas. Nos reta a conocernos mejor, a tomar decisiones, a aprender de otros y a descubrir capacidades que quizás no sabíamos que teníamos. Por eso me interesa compartir herramientas que nos ayuden a construir mejores negocios, pero también a crecer como empresarios y líderes”, explica.

Esa relación entre estrategia y desarrollo personal también está presente en su ebook Una buena estrategia no es suficiente, una publicación en la que reúne reflexiones y aprendizajes sobre los negocios y la dimensión humana del liderazgo.

Lo que realmente hace que las cosas pasen

La filosofía que propone se resume en una idea: que las organizaciones puedan alcanzar sus objetivos sin perder de vista el bienestar y las relaciones entre quienes trabajan en ellas. «Quiero ayudar a construir negocios que funcionen bien y lugares donde también se trabaje bonito. Donde las personas inspiren, se sientan inspiradas y encuentren la confianza para crecer juntas», afirma.

Uno de los espacios que impulsó esta nueva etapa fue su participación como conferencista en ExpoHost, encuentro especializado en el sector de rentas cortas. Allí tuvo la oportunidad de compartir herramientas comerciales con empresarios y emprendedores, y acercar su experiencia a las necesidades de una industria que enfrenta retos particulares en materia de servicio, relacionamiento con clientes y desarrollo de negocios.

La experiencia también le permitió explorar nuevas posibilidades para llevar su propuesta a otros sectores y escenarios empresariales. Actualmente, Lalamr continúa desarrollando contenidos, herramientas y experiencias de aprendizaje, con el propósito de ampliar su alcance y conectar con organizaciones, comunidades y personas interesadas en fortalecer sus capacidades.

“Me ilusiona pensar que una herramienta que comparto puede ayudar a un emprendedor a entender mejor su negocio, a un líder a conectar con su equipo o a una persona a descubrir una oportunidad que antes no había visto”, concluye Martínez.