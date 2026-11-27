El abordaje de la salud mental en Colombia y América Latina se enfrenta a complejos desafíos, marcados por dificultades en el acceso, la persistente estigmatización y la falta de disponibilidad de medicamentos esenciales. Frente a este escenario, Beryn Farmacéutica nació hace cuatro años buscando articular el cuidado de la salud mental y la nutrición como ejes fundamentales para el bienestar integral.

De acuerdo con Paola Monroy Moreno, general manager de Beryn para Latinoamérica, el propósito de la compañía se fundamenta en articular dos componentes clave de la salud pública: los alimentos y las soluciones farmacéuticas para fomentar hábitos saludables. Respecto al panorama regional, la directiva advirtió que “Colombia es un país con enormes retos, con una atención deficiente en materia de nutrición y salud mental”.

Investigaciones científicas recientes han destacado la conexión directa entre la microbiota intestinal y los estados de ánimo y ese es el nicho en que Beryn busca destacarse. La empresa trabaja bajo el concepto de brindar alimentos saludables, así como suplementos dietarios; así mismo busca que el consumidor tenga la posibilidad de tener soluciones farmacéuticas que les den apoyo a sus patologías de base.

Bajo este enfoque se desarrolló Celesta, una línea de probióticos basada en cuatro cepas que coadyuvan a mejorar la salud de la microbiota. “Con esto, el paciente medicado para la depresión o la ansiedad ve una respuesta clínica positiva”, destacó la ejecutiva, que, no obstante, enfatizó que el cuidado neuroemocional requiere hábitos adecuados. “Los colombianos y los latinoamericanos nos alimentamos mal”, sostuvo.

Por ello, Monroy aconsejó cambiar la dieta. “Lo primero que le decimos al paciente es que debemos incrementar el consumo de verduras y frutas, así como reducir las bebidas con alto contenido de carbohidratos”, e incentivar el ejercicio: “Hay que movernos, hay que salir a la ciclovía”, expresó.

A su vez, la directiva cuestionó tendencias como el abordaje meramente estético de los medicamentos agonistas del receptor GLP-1 (cuyo exponente más conocido es el Ozempic). “Están de moda en toda esta onda de bajar de peso, pero nuestra idea es buscar que el paciente no solo revise lo que pasa afuera (de su mente), sino también lo que pasa adentro porque es lo que se visualiza hacia el exterior”.

Paola Monroy Moreno, general manager de Beryn para Latinoamérica. Foto: Suministrada - API

Sin estigmas

Una de las grandes preocupaciones de Monroy tiene que ver con la estigmatización que padecen quienes son pacientes psiquiátricos, lo que impide que muchas personas que necesitan ayuda se abstengan de pedirla. “Nosotros en Colombia somos expertos en bullying, el que va al psiquiatra, termina siendo señalado”, dijo.

Esto es particularmente sensible en un país donde, según cifras del Instituto Nacional de Salud citadas por la ejecutiva, aproximadamente 2.823 colombianos se suicidaron en 2025. “La mayoría de suicidios pasan porque o no fueron escuchados, o no sintieron la confianza, o de pronto están en unos ambientes totalmente tóxicos, o quizá no tienen los medios económicos”, enumeró.

Otro factor crítico es el desabastecimiento de fármacos clave para el tratamiento de enfermedades de salud mental, como la clozapina o el clonazepam, pues “en toda Colombia hay desabastecimiento”, aunado a que en zonas rurales “no hay psiquiatra”. Según la ejecutiva, una causa central del desabastecimiento es el no pago oportuno de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a gestores farmacéuticos y EPS, lo que ha generado liquidez crítica y riesgo para pacientes crónicos.

Por esto, Beryn mantiene mecanismos para evitar que se abandonen las terapias: “Tenemos una línea de servicio al cliente, queremos ser un contacto directo y un puente entre el médico y el paciente para que el usuario asista y cumpla su tratamiento, que no lo abandone”.

La lectura de Beryn abarca la región, donde los temas de salud mental suelen postergarse. Sobre Panamá –otra de las sedes de Beryn–, Monroy explicó que “si bien el panameño tiene cierto equilibrio en su salud mental”, descuida otra parte: “13 por ciento de la población tiene obesidad y el 23 por ciento padece de diabetes”, precisó. Respecto a México, la ejecutiva alertó sobre las estadísticas: “Para 2025 casi 9.000 personas se suicidaron para una tasa de 6,7 por cada 100.000 habitantes, eso es muy alto”.

Acceso y precios justos

Entre sus novedades, la firma alista su ingreso al segmento de dolor crónico y medicamentos de alto costo en oncología, enfocándose en patologías de alta prevalencia como el cáncer de próstata. La premisa en este nicho es romper el esquema de precios excesivos. “Buscamos el punto medio donde el paciente se beneficie con la molécula sin que el sistema de salud se vea desangrado por costos elevados”, afirmó Monroy. Aun así, la meta es ofrecer precios justos: “Afortunadamente contamos con un equipo fortalecido en el exterior y pronto vamos a traer a Colombia productos que hoy son de alto costo”.

A esto se suma su nuevo desarrollo farmacéutico: Serenova, cuya imagen fue presentada durante el más reciente Congreso Nacional de Psiquiatría, busca brindar soluciones como alternativa de primera elección para trastornos como depresión y ansiedad. Con esta presentación, Monroy sintetizó su postura: “No busco traer u ofrecer lo más barato. Quiero ofrecer calidad, pero a un precio justo”.

En gestión humana, Beryn promueve el empoderamiento femenino y el cuidado emocional mediante jornadas pedagógicas mensuales enfocadas en prevenir la sobrecarga de roles y violencia de género. Igualmente, la empresa proyecta para 2027 un programa de contratación para supervivientes de quemaduras y personas mayores de 50 años, abriendo oportunidades a sectores históricamente relegados.

Detrás del modelo de Beryn subyace una vivencia que redefinió el rumbo de su fundadora. Paola Monroy sobrevivió a un accidente en el que sufrió quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo. El proceso de recuperación y el estigma que enfrentan los pacientes quemados transformaron su perspectiva.

La firma destina también recursos a proyectos ambientales. En Panamá promueve la conservación ecológica al destinar un porcentaje de las ventas de sus marcas a recuperar a los mapaches que están en la Cinta Costera, para que puedan volver a su hábitat natural. En Colombia, apoyará a fundaciones de rescate de perros y gatos abandonados, reconociendo el valor terapéutico de las mascotas en el bienestar emocional, con Kira, la mascota oficial, como símbolo institucional.

“Después de experiencias difíciles, uno debe aprovechar la oportunidad para dejar un legado de valentía y resiliencia. Nuestro eslogan es ‘Siempre es posible’: siempre es posible mejorar síntomas, elevar la calidad de vida y encontrar una alternativa aún en la adversidad”, concluyó Monroy. Con esa visión, la firma busca consolidar un modelo donde ciencia y sentido humano avanzan a la par.

*Contenido elaborado con el apoyo de Beryn Farmacéutica