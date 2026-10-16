Las soluciones innovadoras con las que esta caja de compensación impulsa el crecimiento de las MiPymes

Las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor fundamental de la economía colombiana. Su aporte al empleo, la generación de ingresos y los encadenamientos productivos, las convierten en protagonistas del desarrollo empresarial. Según el Registro Único Empresarial y Social (RUES), representan el 99,5 por ciento de las empresas del país y generan cerca de ocho de cada diez empleos. Sin embargo, su crecimiento enfrenta desafíos asociados con la eficiencia operativa, el acceso a nuevos mercados y el fortalecimiento del talento humano.

Con el propósito de mejorar su productividad y garantizar su sostenibilidad, la Caja de Compensación Familiar Cafam se ha consolidado como un aliado estratégico para sus más de 39.000 MiPymes afiliadas. A lo largo de sus 69 años de trayectoria, ha impulsado iniciativas orientadas al fortalecimiento empresarial en Bogotá y Cundinamarca, con un modelo de acompañamiento que convierte oportunidades en resultados concretos.

“Cuando una empresa crece, sobre todo una MiPymes, no solo fortalece su propio negocio, también genera empleo, dinamiza las cadenas de valor y contribuye a transformar su entorno”, aseguró Julio Billorou Rodríguez, subdirector de Servicios Sociales de Cafam.

Soluciones a la medida

Una de las principales apuestas es Cafam Proyecta, programa que acompaña a las MiPymes mediante diagnósticos empresariales, asistencia técnica, consultorías y laboratorios de innovación y cocreación. “Nuestra meta es construir una ruta a la medida de la situación particular de cada empresa que impulse su crecimiento y competitividad en el mercado”, explicó Billorou.

La estrategia se complementa con iniciativas de Internacionalización, Laboratorios de Empleo + Productividad, Talento Estratégico, webinars especializados y ruedas de negocios. A corte de agosto de 2026, la Macrorrueda de negocios registró proyecciones estimadas por 4.142 millones, de pesos con 323 reuniones efectivas, 23 compradores y 96 vendedores.

Innovación y formación

La visibilidad y el relacionamiento también son claves para ampliar mercados. Los dos Foros Empresariales sobre Talento Humano, Innovación y Tecnología de Cafam han reunido a más de 1.550 asistentes. Además, empresas afiliadas han participado en escenarios de Corferias como Createx, Alimentec, la Feria del Hogar y SOFA - Salón del Ocio y la Fantasía, espacios para presentar productos y explorar oportunidades comerciales.

Julio Billorou Rodríguez, subdirector de Servicios Sociales de Cafam. Foto: Cafam - API

En materia TIC, Cafam se integra al Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, iniciativa que conecta empresas, academia, emprendedores y actores del ecosistema. Esta articulación busca facilitar el acceso a conocimiento especializado, redes de colaboración y capacidades tecnológicas para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible de MiPymes, emprendimientos de alto impacto y grandes empresas.

La formación empresarial complementa este acompañamiento con oportunidades de aprendizaje en estrategia, talento humano, finanzas, producción, gestión comercial, marketing, innovación y tecnología.

Cafam también dispone de nueve Centros de Desarrollo Productivo (CDP) en Bogotá y Cundinamarca, con salas de juntas, aulas de formación, zonas de coworking y espacios de cocreación para reuniones estratégicas, capacitaciones y trabajo colaborativo. El más reciente es el CDP de La Candelaria, ubicado en el Centro de Bienestar La Candelaria, en Bogotá.

En un entorno en el que la productividad y la capacidad de adaptación marcan la diferencia, Cafam busca contribuir al fortalecimiento de las MiPymes con herramientas, conocimiento y conexiones que aporten al desarrollo económico de la región.

*Contenido elaborado con el apoyo de Cafam.