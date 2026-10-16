The Jump Experience: tres días para reprogramarse y dar un salto al siguiente nivel

Liderar implica tomar decisiones, responder por resultados, acompañar equipos y, muchas veces, sostener las necesidades de otros. Pero detrás de esa capacidad de respuesta también puede aparecer el cansancio, la sensación de estar funcionando en automático o la necesidad de preguntarse si el camino recorrido sigue correspondiendo con la vida que se quiere construir.

Esa tensión entre el éxito profesional y la necesidad de hacer un cambio personal está en el centro de The JUMP Experience, una iniciativa creada por Carolina Angarita Barrientos, fundadora y CEO de LIT Club y The Jump Experience, key-note speaker y mentora de líderes.

“Te veo. Te entiendo. Yo estuve donde tú estás hoy”, señala Angarita al referirse a quienes sienten que han cumplido con las expectativas profesionales y personales, pero reconocen que necesitan revisar sus prioridades, sus creencias o la manera en que están tomando decisiones.

La reflexión parte, en buena medida, de su propia experiencia. Después de 27 años en el mundo corporativo, con trayectoria en compañías como Google, Discovery y RCN y en posiciones de liderazgo, Angarita decidió replantear su camino. “Me sentía en una jaula de oro. Lo reconocí. Hasta que dije: ya no más”, cuenta.

De ese proceso surgió una línea de trabajo enfocada en transformación personal y liderazgo. Según señala, sus contenidos, programas y retiros han llegado a más de 100.000 personas en Colombia y otros países.

Cambio y propósito

Es en ese contexto donde se plantea The JUMP Experience, un Next Generation Retreat que se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Hotel Windsor House, en Bogotá.

Más que un espacio académico convencional, la propuesta busca que los participantes dediquen tres días a revisar patrones, creencias y comportamientos, y a explorar nuevas maneras de relacionarse con sus decisiones y con el futuro que quieren construir.

“Estudié, aprendí, pasé por procesos fuertes y muy potentes. Aprendí a hackear y reprogramar mi propia mente. Rediseñé mi vida a mi medida”, explica Angarita.

La agenda está estructurada alrededor de “La ciencia detrás del salto: un proceso de ocho pasos” e incorpora herramientas de programación neurolingüística (PNL), neurociencia, prácticas de respiración, frecuencias y sonidos binaurales, PSYCH-K® y el concepto de Future Self o “Yo Futuro”, asociado al trabajo del doctor Benjamin Hardy, PhD.

El propósito, de acuerdo con la organización, es combinar reflexión, práctica y experiencias que permitan a los participantes identificar aquello que quieren transformar y llevar esa reflexión a sus decisiones.

¿Para qué el éxito, si no te sientes libre?

Transformación desde distintas perspectivas

Uno de los componentes centrales del encuentro será la participación de un equipo multidisciplinario. Rocío Suárez, Master Trainer de PNL en Hispanoamérica y especialista en neurociencia y economía del comportamiento, estará al frente de “El mapa de tu mente”.

Tata Vargas, instructora certificada de PSYCH-K®, abordará los patrones subconscientes en “El switch subconsciente”. Lila Jaramillo, nominada al Grammy Latino y ganadora del Festival de Viña del Mar, desarrollará “Frecuencias para la expansión”, mientras Gladys Torrado, entrenadora certificada internacionalmente en técnicas de respiración, liderará “La biología de la transformación”.

La experiencia también tendrá un componente físico con Juan Manuel Gómez, certificado por el American Fire Walk Institute, quien estará a cargo de “El fuego del avance”. A ellos se suma Rosana Abril, consteladora, con una mirada sobre los vínculos y las dimensiones que pueden incidir en los resultados personales.

La combinación de estas disciplinas busca ampliar la conversación sobre liderazgo más allá de las competencias profesionales y llevarla hacia aspectos relacionados con la mente, el cuerpo, las emociones, las relaciones y la identidad.

El encuentro no termina con el cierre de la agenda presencial. Los participantes tendrán acceso a una sesión individual personalizada de PSYCH-K®, 30 meditaciones desarrolladas por Carolina Angarita B para reforzar y sostener la nueva identidad, frecuencias de Lila Jaramillo y prácticas de respiración de Gladys Torrado.

También harán parte de la propuesta una comunidad exclusiva de networking y espacios para mantener los vínculos generados durante la experiencia.

Para Angarita, la transformación empieza por reconocer que las formas conocidas de vivir y decidir no necesariamente tienen que permanecer intactas. “Tú no estás colapsando, estás despertando”, plantea.