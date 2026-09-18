Machu Picchu es uno de los principales símbolos culturales y turísticos de Perú. Su importancia radica tanto en el legado arquitectónico y arqueológico de la civilización inca como en los lindos paisajes naturales que lo rodean.

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Su reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Unesco ha contribuido a convertirlo en uno de los sitios turísticos más visitados y reconocidos de Suramérica.

Sin embargo, en los últimos días las noticias en torno a este ícono turístico han dado mucho de qué hablar, luego de que se conociera que ocho agencias turísticas utilizaron bots para quedarse con 210.000 entradas y dejar a miles de turistas sin la posibilidad de adquirir boletos.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que las empresas involucradas concentraron más del 62,9 % de las cancelaciones, una situación que terminó perjudicando tanto a los turistas como a los operadores formales. El mecanismo les habría permitido acaparar entradas para luego revenderlas a turistas, mientras el sistema mostraba los boletos como no disponibles.

Las ruinas incas de Machu Picchu son visitadas por miles de turistas. Foto: AFP

Nuevas reglas de compra

Tras detectarse esos indicios de fraude informático, el Gobierno anunció modificaciones en el sistema de comercialización en la plataforma Tu Boleto. A partir de ahora, se eliminan las reservas temporales y los usuarios deberán identificarse, elegir fecha y horario, y completar el pago en un plazo determinado.

Las medidas gubernamentales buscan reducir la posibilidad de que sistemas automatizados ocupen grandes cantidades de boletos antes de que puedan ser adquiridos por visitantes.

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De acuerdo con información dada a conocer por el portal La Lupa, las ocho empresas involucradas en esta situación y que fueron detectadas luego de una auditoría del Ministerio de Cultura son: Enjoy Machupicchu Travel E. I. R. L., Treppid S. A. C., Agencia de Viajes y Turismo Inca Path Peru E. I. R. L., Enjoy Cusco E. I. R. L., Tripscape Travel E. I. R. L., Quimbaya Tours, South American Tours y Cóndor Travel.

La situación generó reacciones entre distintos gremios. Por un lado, la Cámara Peruana de Operadores de Turismo anunció que llevará el caso ante la Fiscalía de Cuzco, mientras que la Cámara de Comercio de Lima y la Defensoría del Pueblo señalaron que estas irregularidades afectan la imagen del Perú como destino turístico y pidieron fortalecer los mecanismos de seguridad digital.

Machu Picchu es un destino imperdible en Perú. Foto: Getty Images

Los encantos de Machu Picchu

Este escenario turístico de Perú permite conocer una de las grandes obras de la civilización inca. El complejo arqueológico brinda la posibilidad de apreciar templos, terrazas, plazas y otras construcciones que muestran los conocimientos arquitectónicos y de ingeniería alcanzados por los incas.

Los turistas que llegan hasta allí pueden recorrer un lugar declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1983, reconocimiento que contempla tanto su valor cultural como el entorno natural que lo rodea.

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Adicionalmente, este sitio es ideal para admirar un paisaje rodeado de montañas, bosques y profundos valles, que conforman uno de los escenarios más representativos del paisaje andino peruano. Además, su ubicación permite combinar la visita arqueológica con actividades de naturaleza y senderismo.