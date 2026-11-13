Troncal del Magdalena 2: más de la mitad de la obra ya está construida

Después de dos años de construcción, la Troncal del Magdalena 2 avanza en las obras que buscan fortalecer la movilidad y la conexión logística entre el centro y el norte del país. Por este corredor de 272 kilómetros, que comunica a Sabana de Torres (Santander) con Curumaní (Cesar), transitan en promedio 6.833 vehículos al día, de los cuales 4.688 corresponden a transporte de carga, una cifra que refleja su importancia para el movimiento de mercancías y la conexión regional.

El proyecto, a cargo de la concesionaria Autopista del Río Grande S.A.S., registra un avance físico del 50,58 por ciento e incluye intervenciones que buscan mejorar las condiciones de movilidad y beneficiar a 15 municipios de Santander, Norte de Santander y Cesar.

Uno de sus componentes principales es la construcción de nueve variantes, que permitirán mejorar la circulación en los centros poblados, reducir las interferencias del tráfico y facilitar el tránsito de vehículos de carga y pasajeros. Estas obras también contribuirán a mejorar la seguridad vial y las condiciones de desplazamiento a lo largo del corredor.

Las obras también representan una fuente de empleo para la región. Actualmente, 2.869 trabajadores participan en la ejecución del proyecto, que se desarrolla bajo el modelo de asociación público-privada (APP). Además de mejorar la infraestructura vial, su construcción contribuye a dinamizar la economía local mediante la generación de oportunidades laborales y la vinculación de proveedores y servicios asociados a la actividad constructiva.

La construcción de la Troncal del Magdalena 2 genera oportunidades laborales en la región. Foto: Suministrada - API

La Troncal del Magdalena 2 cuenta con financiación de entidades nacionales e internacionales como Bancolombia, IFC, BID Invest, CAF, JP Morgan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Americas) y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

Además de los avances constructivos, la sostenibilidad es uno de los componentes que acompaña el desarrollo de la Troncal del Magdalena 2. A través de iniciativas sociales, ambientales y de protección del patrimonio, la Concesionaria busca generar beneficios para las comunidades, fortalecer las economías locales y promover el uso responsable de los recursos durante la ejecución de las obras.

Sostenibilidad que llega a las comunidades

Uno de los principales frentes de trabajo es el Plan de Gestión Social de Variantes (PGSV), que identificó a 609 unidades productivas ubicadas en sectores donde las nuevas obras modificarán las dinámicas de movilidad y comercio. A través de este programa, la Concesionaria desarrolla acciones para fortalecer las capacidades de los comerciantes, mejorar sus oportunidades de comercialización y prepararlos frente a los cambios que traerá la entrada en operación de las variantes.

A la fecha, más de 198 personas se han beneficiado de estas actividades, principalmente vendedores ambulantes de Curumaní, Las Vegas, Pailitas, El Burro, La Floresta y Pelaya, entre otros sectores.

La inversión social también se refleja en el mejoramiento de espacios educativos y de salud. En nueve municipios se han realizado intervenciones locativas en once instituciones, mientras que el centro de salud del corregimiento de Guaimaral, en Curumaní, Cesar, recibió una dotación integral para fortalecer sus condiciones de atención.

La sostenibilidad hace parte del desarrollo de la Troncal del Magdalena 2. Foto: Suministrada - API

En materia de desarrollo económico, cuatro iniciativas productivas han recibido insumos y herramientas para fortalecer sus actividades. Entre ellas se destacan Grano de Oro, en San Roque, Curumaní, y la Asociación de Mujeres Amame, en La Cascajera, Barrancabermeja, cada una con 16 emprendedores beneficiados.

Otro componente social es la prevención de las violencias de género. A través de 89 actividades, el proyecto ha sensibilizado a 5.347 personas y promovido espacios de articulación con entidades e instituciones de los municipios del sur del Cesar y Santander.

Estas acciones hacen parte de una estrategia de sostenibilidad que busca que los beneficios de la infraestructura también se reflejen en las oportunidades económicas, el bienestar y el desarrollo de las comunidades.

Proteger el patrimonio y el medioambiente

La construcción de la Troncal del Magdalena 2 también ha permitido avanzar en el reconocimiento y la protección del patrimonio arqueológico de la región. A través del Programa de Arqueología Preventiva se han recuperado más de un millón de fragmentos de cerámica y cerca de 19.000 elementos líticos durante las obras. Además, 42 pedestales se encuentran en proceso de microexcavación para determinar si corresponden a igual número de vasijas.

Los materiales recuperados pasan por procesos de análisis y conservación. Posteriormente, se definen los procedimientos para su entrega y disposición, de acuerdo con los protocolos de custodia establecidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). En la medida de lo posible, la entrega y disposición del material, debe hacerse en instituciones dentro del área de influencia del proyecto.

En el componente ambiental, el proyecto redujo en 26,86 por ciento su huella de carbono entre 2024 y 2025, mediante el uso eficiente de recursos y la optimización de materiales durante la construcción.

Entre las acciones implementadas se destaca la reutilización de más de 650.000 metros cúbicos de material de corte para la conformación de terraplenes, lo que disminuye la necesidad de extraer nuevos materiales y transportar insumos. También se conservaron 897 árboles, con una captura aproximada de 10,69 toneladas de CO₂.

A estas iniciativas se suma la puesta en marcha de un semillero ecológico que produce material vegetal para procesos de restauración y revegetalización, además del aprovechamiento de residuos de rocería para la producción de compostaje.

La Troncal del Magdalena 2 registra un avance físico del 50,58 por ciento. Foto: Suministrada - API

Seguridad vial, una prioridad en el corredor

La seguridad vial es otro de los componentes que acompañan la ejecución de la Troncal del Magdalena 2. Durante la etapa de construcción, la Concesionaria desarrolla actividades pedagógicas y de sensibilización dirigidas a conductores, transportadores, motociclistas, peatones y demás actores viales, con el propósito de promover comportamientos responsables y prevenir siniestros en la carretera.

A través de iniciativas como Guardianes por la Vida, se busca fortalecer la cultura de prevención y generar conciencia sobre la importancia de respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad y las indicaciones de seguridad en los diferentes frentes de obra.

Estas acciones cobran especial relevancia en un corredor que permanece en operación mientras avanzan las intervenciones, donde la corresponsabilidad de los usuarios resulta fundamental para proteger la vida de quienes transitan diariamente por la vía.

La Troncal del Magdalena 2 continúa así su proceso de construcción como una de las obras que contribuirán a fortalecer la conexión entre el centro y el norte del país. Un proyecto que, además de mejorar las condiciones de movilidad y transporte, desarrolla iniciativas de sostenibilidad y seguridad vial orientadas a generar beneficios para las comunidades y los usuarios del corredor.

*Contenido elaborado con el apoyo de Autopista del Río Grande