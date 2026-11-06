El Real Madrid quiere a Rafael Nadal en su Junta Directiva: así saltó de las canchas al mundo empresarial

Rafael Nadal sigue agigantando su legado en el deporte; ahora está a un paso de ocupar un lugar en la Junta Directiva del Real Madrid, el equipo del que ha sido fanático desde niño. El club ‘merengue’ acordó proponer el nombramiento del extenista como nuevo integrante del órgano rector de la institución, aunque la decisión deberá ser ratificada por la Asamblea General de Socios Compromisarios, convocada para el próximo 21 de noviembre.

Nadal aceptó la propuesta del presidente del equipo, Florentino Pérez, y expresó su agradecimiento a través de su cuenta de X. “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, escribió.

El Real Madrid destacó la importancia de Nadal para el deporte español, ya que obtuvo 92 títulos individuales, incluidos 22 Grand Slam, las dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis. También resaltó características de su trayectoria como la disciplina, la capacidad de sacrificio, el respeto por sus rivales y su compromiso solidario; cualidades que coinciden con los valores que representa el club blanco.

Una relación que comenzó en la infancia

El mallorquín ha manifestado públicamente su afición por el Madrid, incluso cuando parte de su entorno familiar tenía relación con su rival histórico. De hecho, su tío Miguel Ángel Nadal fue futbolista del Barcelona entre 1991 y 1999, equipo con el que ganó una Champions League.

Rafael Nadal de niño utilizando la camiseta del Real Madrid. Foto: Instagram @RafaelNadal

En 2011, cuando ocupaba el primer lugar del escalafón mundial de la ATP, el Real Madrid lo reconoció como socio de honor, una de las máximas distinciones que concede la institución. Desde entonces ha mantenido una relación cercana con la entidad y ha sido habitual verlo en el palco del Santiago Bernabéu, acompañado por Pérez.

Su nombre también ha aparecido en conversaciones sobre una eventual presidencia del equipo. En Movistar+ reconoció que le haría ilusión ocupar ese cargo algún día, aunque aclaró que no estaba entre sus planes inmediatos y que debía preguntarse si tenía la preparación necesaria, tanto a nivel empresarial como deportivo, ya que consideraba que el club tenía al mejor hombre para el puesto actualmente.

Inversiones y negocios

El patrimonio de Rafael Nadal se estima que supera los 230 millones de euros, por lo que su actividad económica y empresarial ha sido uno de los puntos más fuertes de su vida tras retirarse del tenis profesional en noviembre de 2024.

Nadal sigue trabajando en el mundo deportivo a través de proyectos como la Rafa Nadal Academy, un complejo que reúne instalaciones de entrenamiento, programas de formación, educación, alojamiento y servicios para deportistas y visitantes.

Adicionalmente, el multicampeón de Grand Slam es el fundador de la International Tennis Academies, sociedad destinada a gestionar la actividad internacional de los centros vinculados a la academia, en la cual conserva una participación del 55,1 %.

Rafael Nadal es uno de los cinco tenistas más ricos de la historia. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Buena parte de las actividades empresariales de Nadal se canalizan a través de Aspemir, un holding familiar administrado por su madre, Ana María Parera, que agrupa participaciones en compañías de diferentes sectores. Esta estructura está vinculada a una veintena de sociedades y sus cuentas de 2024 registraron ingresos por 41,9 millones de euros, según un análisis realizado por el medio español Cinco Días.

Otro de los grandes proyectos del tenista es ZEL, la marca hotelera que creó junto al grupo Meliá, una alianza que busca desarrollar establecimientos inspirados en el estilo de vida mediterráneo, con presencia en destinos turísticos y urbanos.

Además, en el sector inmobiliario Nadal participó en Mabel Capital junto al magnate hotelero Abel Matutes Prats y Manuel Campos. La sociedad impulsó proyectos residenciales de lujo en lugares como Madrid, Marbella, Portugal y Los Ángeles. En la actualidad, el exdeportista ya no está ligado a los empresarios.

Su última apuesta en el mundo de los negocios es NDL Pro-Health, marca de complementos alimenticios desarrollada junto a Cantabria Labs. La compañía comercializa productos relacionados con la recuperación y el rendimiento deportivo, como colágeno, multivitamínicos, antioxidantes, bebidas isotónicas y geles energéticos.

Nadal también ha dedicado un espacio a la filantropía mediante la Fundación Rafa Nadal, la cual desarrolla iniciativas de educación, integración y bienestar para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Entre sus líneas de trabajo figuran programas en España y proyectos internacionales, incluidos los dirigidos a menores en India y a personas con discapacidad.