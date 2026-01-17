Deportes

Djokovic reveló incómoda pregunta que le hicieron Nadal y Federer: “No quiero hablar ni pensar en ello”

El tenista serbio se prepara para para su participación número 21 en el Abierto de Australia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de enero de 2026, 1:33 p. m.
Novak Djokovic y Rafael Nadal, dos de los más grandes tenistas de la historia.
Novak Djokovic y Rafael Nadal, dos de los más grandes tenistas de la historia. Foto: AP/Christophe Ena

El serbio Novak Djokovic afirmó este sábado que el tenis le sigue provocando una descarga de adrenalina “casi como una droga” que le impide pensar en retirarse en un futuro próximo.

Reconocido periodista argentino le puso un nuevo apodo a Falcao tras las rechiflas: Le recuerdan su pasado
NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 21: Tennis player Novak Djokovic has a laugh carrying his tennis racquet before throwing the ceremonial first pitch prior to a game between the New York Yankees and Boston Red Sox at Yankee Stadium on August 21, 2025 in New York City. (Photo by Jim McIsaac/Getty Images)
Novak Djokovic, a sus 38 años, está a punto de embarcarse en su participación número 21 en el Abierto de Australia Foto: Getty Images

A sus 38 años, está a punto de embarcarse en su participación número 21 en el Abierto de Australia y sigue estando entre los principales contendientes, por detrás del actual campeón, el italiano Jannik Sinner, y del número uno del ranking, el español Carlos Alcaraz.

Melbourne Park es su terreno de caza favorito, donde ha conseguido 10 títulos.

A pesar de haber reducido su participación en torneos en los últimos años, Djokovic no está dispuesto a dejar el deporte.

Deportes

Luto en el fútbol: Yerry Mina recibió noticia sobre la muerte de directivo clave para su llegada a Italia

Deportes

Con Luis Fernando Muriel, así sería el equipo de lujo del Junior para Libertadores: plantel mete miedo

Deportes

Miroslav Klose se arriesga y dice quién le quitará el récord como goleador histórico de los mundiales: “Estoy seguro”

Deportes

Primera tabla de posiciones en la Liga BetPlay 2026-l tras Pereira vs. Llaneros y Fortaleza contra Alianza FC

Deportes

Luis Díaz vuelve a imponerse sobre Liverpool, a pesar de estar en Bayer Múnich: le ganó a refuerzo de Slot

Deportes

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

Deportes

Apenas un partido en la Liga BetPlay 2026-l y ya hay polémica: controversial penal en Llaneros vs. Pereira

Deportes

Ousmane Dembélé anotó una obra de arte contra LOSC: lo piden como Puskás seguro

Deportes

Emiliana Arango da golpe sobre la mesa y se mete en cuartos del WTA de Guadalajara

Deportes

Aryna Sabalenka alarga su historia: es oficial la reconquista del US Open

“Para ser sincero, sigo viviendo mi sueño”, dijo el ex número uno del mundo en vísperas del primer Grand Slam del año. “Es la pasión y el amor por el juego. Es la interacción con la gente. Es la energía que sientes cuando sales a la cancha”.

“Esa descarga de adrenalina es casi como una droga. Creo que muchos de los mejores atletas de diferentes deportes pueden identificarse con eso. Al menos, los he oído hablar de ello”, comentó.

Sus rivales de toda la vida, Roger Federer y Rafael Nadal, han colgado la raqueta y Djokovic dijo que constantemente le preguntan cuándo se unirá a ellos.

En Turquía notifican a Jhon Durán con millonaria multa por lo que hizo en Fenerbahçe: valor en pesos colombianos
Fotos de la semana 11 julio
El tenista serbio Novak Djokovic responde al italiano Flavio Cobolli durante los cuartos de final del torneo de Wimbledon. Foto: AP

“Me han preguntado mucho, obviamente, cuándo llegará mi fecha de retirada, pero no quiero hablar ni pensar en ello todavía porque estoy aquí, estoy compitiendo”, zanjó.

“Cuando llegue ese momento y esté decidido, lo compartiré con ustedes y entonces podremos hablar todos sobre la gira de despedida. Pero ahora mismo sigo siendo el número cuatro del mundo, sigo compitiendo al más alto nivel y creo que no hay necesidad de llamar la atención sobre ese tema”, explicó.

Sobre el Abierto de Australia, dijo que le gustan sus posibilidades a pesar de “faltarle un poco de energía” en las piernas. Advirtió que todavía puede vencer a cualquiera en un buen día.

“Cuando estoy sano, cuando logro encajar todas las piezas del puzzle, creo que puedo ganar a cualquiera. Si no tuviera ese convencimiento y esa confianza en mí mismo, no estaría aquí sentado hablando con ustedes o compitiendo”, declaró en la rueda de prensa previa al comienzo del torneo.

El balcánico, a sus 38 años, aspira a convertirse en el campeón de ‘Grand Slam’ más veterano de la Era Abierta, un camino en el que seguramente tendrá que cruzarse con Alcaraz y Sinner.

Exjugador de la NBA habría recibido $200.000 dólares por amaño de apuestas deportivas: EE. UU. acusó a 26 personas en la investigación
Carlos Alcaraz (der.) y Jannik Sinner, dos de los máximos exponentes del tenis en la actualidad.
Carlos Alcaraz (der.) y Jannik Sinner, dos de los máximos exponentes del tenis en la actualidad. Foto: AFP

“Comprendo que Sinner y Alcaraz están jugando a un nivel distinto ahora mismo, pero eso no significa que nadie más tenga opciones. Siempre confío en mis posibilidades, en cualquier torneo y aquí en particular”, dijo el 10 veces campeón del Abierto de Australia.

“Perdí en tres de los cuatro ‘Slams’ ante Sinner o Alcaraz. (...) Sabemos lo buenos que son, y merecen estar donde están. Son los jugadores dominadores en el tenis masculino en este momento. Yo sigo intentando formar parte de ello”, finalizó.

Más de Deportes

Yerry Mina, defensor de la Fiorentina.

Luto en el fútbol: Yerry Mina recibió noticia sobre la muerte de directivo clave para su llegada a Italia

Luis Fernando Muriel, fichaje estelar de Junior de Barranquilla para 2026

Con Luis Fernando Muriel, así sería el equipo de lujo del Junior para Libertadores: plantel mete miedo

Miroslav Klose, exdelantero de Alemania y goleador del Mundial en toda su historia.

Miroslav Klose se arriesga y dice quién le quitará el récord como goleador histórico de los mundiales: “Estoy seguro”

Llaneros y Fortaleza arrancaron con triunfo en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l.

Primera tabla de posiciones en la Liga BetPlay 2026-l tras Pereira vs. Llaneros y Fortaleza contra Alianza FC

Luis Díaz supera en goles a uno de los pedidos de Arne Slot para esta temporada.

Luis Díaz vuelve a imponerse sobre Liverpool, a pesar de estar en Bayer Múnich: le ganó a refuerzo de Slot

x

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

Polémica por controversial penal en el Pereira vs. Llaneros, primer partido de la primera fecha en la Liga BetPlay 2026-l.

Apenas un partido en la Liga BetPlay 2026-l y ya hay polémica: controversial penal en Llaneros vs. Pereira

Golazo de Dembélé le da la vuelta al mundo.

Ousmane Dembélé anotó una obra de arte contra LOSC: lo piden como Puskás seguro

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) sits on the bench during the first half of the NFL Super Bowl 59 football game against the Philadelphia Eagles, Sunday, Feb. 9, 2025, in New Orleans. (AP Photo/David J. Phillip)

Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

Rodallega reveló la conversación que tuvo con Jhon Durán.

Hugo Rodallega le habló claro a Jhon Durán: se supo la conversación que repercute en Selección Colombia

Noticias Destacadas