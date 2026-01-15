En Turquía notifican a Jhon Durán con millonaria multa por lo que hizo en Fenerbahçe: valor en pesos colombianos

El Consejo de Disciplina del Fútbol Profesional en Turquía multó a Jhon Durán, delantero colombiano de 22 años que milita en Fenerbahçe, con una alta suma de dinero como consecuencia de su “conducta antideportiva” luego del partido de la Supercopa de Turquía.

El comunicado fue emitido el 14 de enero de 2026, en la web oficial de la entidad. Solo se trató de una multa económica, pues el colombiano no tendrá partidos de suspensión o estará fuera de las canchas.

¿De cuánto es la millonaria multa que deberá pagar Jhon Durán?

400.000 liras turcas, que vendrían siendo aproximadamente poco más de 9.243 dólares, es decir, casi 34 millones de pesos colombianos. Todo al cambio de este jueves, 15 de enero de 2026.

Comunicado oficial sobre la multa a Jhon Durán

“Fenerbahçe A.Ş.: jugador JHON JADER DURAN PALACIOS, en el partido disputado el día 10.01.2026... El Galatasaray A.Ş. es multado con 400.000 TL de conformidad con los artículos 36/2 y 35/4 del FDT (Reglamento Disciplinario del Fútbol) por su conducta antideportiva descrita en su publicación en las redes sociales (Instagram) después del partido de la Supercopa de Turkcell contra el Fenerbahçe A.Ş.”, cuenta la web oficial referenciada.

Jayden Quinn Oosterwoode, compañero de Jhon Durán en Fenerbahçe, recibió la misma multa que el colombiano. Sin embargo, a Oosterwoode sí le colocaron una suspensión de un partido.

La Supercopa de Turquía quedó en manos de Fenerbahçe, que venció a Galatasaray con un marcador de 2-0. Los goles los hicieron Mattéo Guendouzi (28′) y Jayden Oosterwolde (48′). Durán fue titular y jugó 69′.

Fenerbahçe campeón de la Supercopa de Turquía 2026. Foto: Getty Images

Jhon Durán sigue recuperando forma en Fenerbahçe

Cabe recordar que Jhon Durán pertenece al Al-Nassr saudí, donde tiene contrato hasta junio de 2030. Sin embargo, está en préstamo con Fenerbahçe desde julio de 2025 y hasta junio de 2026.

La prensa saudí reveló que el cambio de Jhon Durán se debió a la búsqueda de un nuevo aire en su carrera. Mientras tanto, el delantero recupera ritmo y ve con buenos ojos la continuidad de cara al Mundial 2026.

Jhon Jáder entiende que debe recuperar su lugar en Selección Colombia, donde era uno de los constantes llamados por Néstor Lorenzo al plantel nacional. Sin embargo, hace varios meses no es convocado y su plaza en la cita orbital, o no, es un misterio.

Jhon Durán en uno de sus últimos partidos con Selección Colombia: ante Paraguay por eliminatorias al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Turquía es el quinto país donde juega Jhon Durán. Lo hizo antes en Colombia, saliendo de Envigado, luego en Estados Unidos con Chicago; pasó por el Aston Villa de Inglaterra y sus actuaciones allí lo colocaron en el radar del mundo. Al-Nassr lo adquirió por cerca de 77 millones de euros en 2025.