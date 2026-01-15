Deportes

En Turquía notifican a Jhon Durán con millonaria multa por lo que hizo en Fenerbahçe: valor en pesos colombianos

La cifra sorprende tanto en liras turcas como en pesos colombianos. Eso sí, solo es multa económica, pues Durán no pagará suspensión.

Redacción Deportes
15 de enero de 2026, 10:30 p. m.
Jhon Durán como campeón de la Supercopa de Turquía 2026 con Fenerbahçe.
Jhon Durán como campeón de la Supercopa de Turquía 2026 con Fenerbahçe. Foto: Getty Images

El Consejo de Disciplina del Fútbol Profesional en Turquía multó a Jhon Durán, delantero colombiano de 22 años que milita en Fenerbahçe, con una alta suma de dinero como consecuencia de su “conducta antideportiva” luego del partido de la Supercopa de Turquía.

El comunicado fue emitido el 14 de enero de 2026, en la web oficial de la entidad. Solo se trató de una multa económica, pues el colombiano no tendrá partidos de suspensión o estará fuera de las canchas.

¿De cuánto es la millonaria multa que deberá pagar Jhon Durán?

400.000 liras turcas, que vendrían siendo aproximadamente poco más de 9.243 dólares, es decir, casi 34 millones de pesos colombianos. Todo al cambio de este jueves, 15 de enero de 2026.

Comunicado oficial sobre la multa a Jhon Durán

“Fenerbahçe A.Ş.: jugador JHON JADER DURAN PALACIOS, en el partido disputado el día 10.01.2026... El Galatasaray A.Ş. es multado con 400.000 TL de conformidad con los artículos 36/2 y 35/4 del FDT (Reglamento Disciplinario del Fútbol) por su conducta antideportiva descrita en su publicación en las redes sociales (Instagram) después del partido de la Supercopa de Turkcell contra el Fenerbahçe A.Ş.”, cuenta la web oficial referenciada.

