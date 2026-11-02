30 años del Charleston Santa Teresa: historia, lujo y sofisticación en el corazón de Cartagena

Desde que se atraviesa la puerta principal del Hotel Charleston Santa Teresa, en Cartagena, comienza una experiencia de descanso y lujo contemporáneo. Sus paredes de tonos amarillos y durazno guían al visitante desde el lobby hasta el Patio Colonial, el corazón del hotel.

Instalado en un antiguo claustro del siglo XVII, el Charleston Santa Teresa ha preservado el carácter de su arquitectura mientras transforma sus espacios en escenarios para vivir el presente. Su experiencia no consiste únicamente en alojarse en un edificio histórico, sino en descubrir cómo ese legado evoluciona a través del diseño, el servicio y la gastronomía.

Este año el hotel celebra tres décadas de historia: 30 años en los que Cartagena ha cambiado, el turismo ha evolucionado y las expectativas de los viajeros se han transformado. Aun así, el centro de su propuesta permanece en la convicción de que el verdadero lujo no reside únicamente en los espacios que habitamos, sino también en la manera en que nos hacen sentir.

Su atención se extiende a las 86 habitaciones y suites, concebidas como refugios de tranquilidad. Foto: Charleston Santa Teresa - API

El arte de la hospitalidad

El Patio Colonial es uno de los espacios que mejor representa la convivencia entre patrimonio y contemporaneidad. Sus arcadas, retablos y obras de arte conforman un escenario en el que el paso del tiempo se hace visible, mientras la calidez y la sofisticación definen la atmósfera.

Esta atención se extiende a las 86 habitaciones y suites, concebidas como refugios de tranquilidad. La privacidad, la amplitud y la armonía de los espacios se integran con los elementos arquitectónicos coloniales y republicanos de los dos edificios que conforman el hotel. Con vista al mar, al patio o a la ciudad, cada habitación ofrece una perspectiva distinta de Cartagena.

Desde la propuesta del chef Harry Sasson hasta el ambiente del restaurante en la Plaza Santa Teresa, la mesa amplía las posibilidades de disfrutar los sabores que ofrece Cartagena. Foto: Charleston Santa Teresa - API

Más allá de lo que se percibe a primera vista, la hospitalidad se construye a partir de una atención capaz de anticiparse a las necesidades de cada huésped, buscando generar una conexión genuina. Esa relación se hace evidente en quienes regresan año tras año y han incorporado al hotel en sus propias tradiciones.

Cartagena, siempre

Desde la propuesta del chef Harry Sasson hasta el ambiente del restaurante en la Plaza Santa Teresa, la mesa amplía las posibilidades de disfrutar los sabores que ofrece Cartagena. En lo alto del hotel, La Terraza Rooftop ofrece en exclusiva a los huéspedes una perspectiva de la ciudad junto a una destacada oferta gastronómica, piscina, zonas de descanso y ambiente al aire libre.

Su atención se extiende a las 86 habitaciones y suites, concebidas como refugios de tranquilidad. Foto: Charleston Santa Teresa - API

Al bajar de la terraza, Cartagena invita a descubrirse sin prisa y a pie. Su patrimonio arquitectónico convive con una oferta cultural y gastronómica que continúa atrayendo a viajeros interesados en conocer el destino más allá de sus postales.

Esta visión forma parte de la evolución del Charleston Santa Teresa, que busca responder a las nuevas expectativas de los viajeros sin renunciar a los principios que han definido su trayectoria. Sus reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos los World Luxury Hotel Awards, acompañan ese recorrido.

Por ahora, en el corazón de Cartagena, el Charleston Santa Teresa seguirán celebrando lo que han construido con pasión y compromiso, mientras siguen trabajando con ilusión por lo que está por venir.

*Contenido elaborado con el apoyo del Charleston Santa Teresa.