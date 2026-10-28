Shawn Mendes está viviendo uno de sus mejores momentos de la mano de Bruna Marquezine: “Realmente me ha abierto el corazón”

Durante meses, las apariciones de Shawn Mendes y Bruna Marquezine alimentaron las especulaciones sobre una relación. Los dos fueron vistos juntos en Brasil, compartieron viajes y asistieron a eventos públicos, pero fue en el cumpleaños de la actriz, en agosto de 2026, cuando el cantante canadiense publicó fotografías y videos a su lado, acompañados de un mensaje en el que expresó cuánto había cambiado su vida desde que ella llegó a ella.

Sofía Vergara y Dan Reynolds: las fotos que generaron rumores sobre un posible romance de la ‘Toti’

En la publicación describió a Bruna como “una luz” en cada lugar al que llega y añadió que ella había “cambiado su vida” y que estaba muy agradecido por tenerla. El mensaje terminó con una declaración en portugués: “Eu te amo muito muito muitoo”, que significa “Te amo muchísimo”.

La relación volvió a quedar en evidencia en septiembre, cuando Marquezine compartió una fotografía en la que aparece besando al cantante. Ese mismo día, ambos asistieron al desfile de Gucci durante la Semana de la Moda de Milán y se sentaron en primera fila. Fue una de sus primeras apariciones públicas como pareja después de hacer oficial el noviazgo en redes sociales.

Mendes está fascinado con la brasileña; aprovecha cada momento o publicación para presumir de su compañía. No solamente ha sido un bálsamo en su vida, sino un empuje para su carrera profesional, porque ha logrado entrar de lleno en el mercado brasileño, ampliando su base de seguidores, sus reproducciones y el posicionamiento de su marca en el país, teniendo hasta un 300 % más de interacciones cuando sale Marquezine en sus post.

Una historia que se cocinó a fuego lento

Sus primeros encuentros no son recientes. De hecho, se remontan a 2017, cuando Mendes se presentó en Rock in Rio y Marquezine asistió al festival. En aquel momento coincidieron y comenzaron a seguirse en redes sociales, donde también hubo interacciones entre ambos.

Sin embargo, las primeras campanas de amor sonaron en marzo de 2025, cuando la actriz fue vista después de una presentación de Mendes en Lollapalooza Brasil. Meses más tarde, coincidieron en São Paulo durante un concierto de Dua Lipa. También fueron vistos juntos en Río de Janeiro y pasaron el fin de año en Alagoas, en el nordeste del país sudamericano.

Mendes, quien salió con celebridades de la talla de Camila Cabello (con quien tuvo una relación de más de dos años), Hailey Bieber o Jocelyne Miranda, mira esta nueva etapa de su vida con optimismo y con ilusión. El cantante aseguró que se encontraba bien y que estaba dedicando tiempo a algo que antes no había priorizado: construir una vida, una comunidad y un hogar fuera de su carrera musical. En una reciente conversación con Vogue reconoció que la influencia de Marquezine ha sido fundamental en aspectos tan específicos como su relación con la moda. “Bruna realmente me ha abierto el corazón a la moda y a divertirme con ella”, dijo.

¿Quién es Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine nació el 4 de agosto de 1995 en Duque de Caxias, una localidad cercana a Río de Janeiro. Es actriz y modelo, y comenzó a aparecer en comerciales cuando tenía cinco años. Dos años después llegó a las telenovelas brasileñas, un medio en el que construyó una carrera que hoy suma más de 30 créditos entre televisión y cine.

Su proyección internacional se amplió en 2023, cuando debutó en Hollywood con Blue Beetle, película de DC protagonizada por Xolo Maridueña. Marquezine ha dicho que no ve su carrera en Brasil y en el extranjero como caminos separados, sino como parte de una misma trayectoria. También se ha consolidado como una figura habitual en eventos de moda, como el desfile de Gucci al que asistió con Mendes en Milán.

Antes de su relación con el cantante, Marquezine mantuvo un noviazgo intermitente con el futbolista brasileño Neymar entre 2013 y 2018. Después de esa relación, la actriz ha procurado se más reservada con su vida privada y ahora disfruta, al igual que Mendes, de una etapa llena de momentos felices.