La confesión de Kate Middleton sobre el príncipe George que dejó ver su lado más familiar

La llegada de las vacaciones escolares tiene un significado especial este año para Kate Middleton y el príncipe William. Después de varias semanas con su hijo mayor fuera de casa por el inicio de una nueva etapa educativa, los príncipes de Gales esperan reunirse con George, quien comenzó sus estudios como interno en Eton College en septiembre. El proceso no ha sido fácil para la princesa de Gales, quien reconoció que lo ha extrañado y espera con ilusión tenerlo nuevamente en casa.

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La confesión ocurrió el jueves 22 de octubre, durante una visita de Kate a Café 98, una cafetería ubicada en una tienda solidaria de East Anglia’s Children’s Hospices (EACH), en Hoveton, Norfolk. La organización, dedicada a apoyar a niños con enfermedades que limitan la vida y a sus familias, cuenta con la princesa como patrona.

“Mis hijos terminan las clases mañana y estoy deseando tenerlos en casa”, comentó Kate durante la conversación con los visitantes. “Las vacaciones de mitad de trimestre son un buen momento, una oportunidad para retomar la vida familiar”, añadió.

Una de las personas de la tercera edad que se encontraba en el establecimiento contó que la princesa había expresado especialmente sus ganas de recibir a George: “Dijo que tiene muchas ganas de que vuelva a casa; lo ha echado de menos en verdad”.

La etapa escolar de George

A sus 13 años, George comenzó las clases en Eton College el 8 de septiembre de 2026, después de que el Palacio de Kensington confirmara en junio la elección del centro para continuar su educación. El internado, situado en Berkshire, tiene un vínculo familiar: William estudió allí entre 1995 y 2000, mientras que Harry estuvo entre 1998 y 2003.

El 23 de octubre comenzará su primer periodo de descanso, en el que se reunirá nuevamente con su familia. Al igual que el príncipe, sus hermanos Charlotte y Louis entrarán a sus vacaciones de otoño.

Sin embargo, en primera instancia, la princesa de Gales no quería que su hijo estudiara en Eton. De hecho, se mencionó en la prensa británica que había visitado Marlborough College, donde ella había estudiado, además de los internados mixtos Oundle School, en Northampton, y la St Edward’s School, de Oxford, con el fin de que George no pasara por el mismo lugar que su esposo, quien sí veía con buenos ojos la prestigiosa escuela de Berkshire.

“Kate prefería que George estuviese en una escuela mixta, para que pudiera estar con sus hermanos, que fue lo que Kate experimentó en Marlborough con sus hermanos: Pippa y James”, dijo la experta real Katie Nicholl sobre las intenciones de Middleton.

“Fue una vida escolar muy feliz para ella, pero William tiene muy buenos recuerdos de Eton, que tiene una larga historia con aristócratas y miembros de la familia real”, concluyó.