Radio, música y podcasts: así consumen audio los colombianos, según estudio de Ibope

El 92 % de los colombianos consumió algún tipo de contenido en audio durante los últimos 30 días, mientras que la radio alcanzó el 58 % de la población. Así lo revela Audio Pulse 2026, un informe de Ibope que analiza los hábitos de consumo de radio, música, el streaming y podcasts en el país.

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Según el estudio, los oyentes dedican en promedio 10 horas y 16 minutos semanales a la radio. El 62 % la escucha desde casa y el celular es el principal dispositivo de acceso, utilizado por el 40 % de los oyentes, seguido del receptor tradicional, con un 34 %.

El consumo también se extiende a otros formatos digitales. El 74 % de quienes escuchan radio consume música en streaming, con cerca de 13 horas semanales de escucha. Además, el 47 % escucha podcasts y, dentro de este grupo, el 72 % lo hace al menos una vez por semana.

Entre los temas más populares de los podcasts están estilo de vida y salud (26 %), música (25 %), deportes (22 %), tecnología (21 %) y comedia (20 %).

Por otro lado, la radio también conserva un papel informativo: el 52 % de sus oyentes confía en este medio para mantenerse informado y el 51 % lo utiliza para conocer rápidamente las noticias.

En materia publicitaria, durante el primer semestre de 2026 se registraron más de cinco millones de inserciones en radio, con 3.614 anunciantes y más de 3.951 marcas.

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El informe señala, además, que el 59 % de los consumidores latinoamericanos que escuchan radio y podcasts suele buscar información sobre productos o servicios después de oír hablar de ellos.

“Los datos de Audio Pulse muestran que estos formatos no compiten necesariamente entre sí, sino que conviven y amplían las oportunidades para que medios, creadores y marcas construyan conexiones más relevantes con sus audiencias”, afirmó Carolina Ibargüen, CEO de Ibope para Colombia y Ecuador.