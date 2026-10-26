Recorte de $13,8 billones sería insuficiente para corregir el déficit fiscal de Colombia, asegura experto y dice qué hacer

El recorte presupuestal de $13,8 billones anunciado por el Gobierno nacional sería insuficiente para corregir los desequilibrios fiscales de Colombia. Así lo señaló Christian Junot Quiñónez, CEO de Clevertax Assessment y exsubdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quien consideró necesario un ajuste más amplio del gasto para reducir la presión sobre la deuda pública.

El experto explicó que la cifra debe analizarse frente a las propuestas iniciales del Ejecutivo, que contemplaron reducciones de $45 billones y, posteriormente, de $25 billones. Finalmente, el recorte quedó en $13,8 billones, una diferencia que “refleja las restricciones para modificar los compromisos presupuestales del Estado”.

“El Gobierno ha ido bajando su ambición de reducción del gasto en el sentido de que va conociendo qué necesita realmente el Estado y va reconociendo que hay una inflexibilidad del gasto”, aseguró Quiñónez.

Incertidumbre sobre el recaudo tributario

A las dificultades para reducir los gastos se suma la incertidumbre sobre el cumplimiento de las metas de recaudo de impuestos. Según el especialista, las proyecciones de ingresos tributarios para 2027 son elevadas y existe el riesgo de que la administración tributaria no alcance los niveles previstos.

“Los ingresos tributarios proyectados para el 2027 están bastante altos y quién sabe si realmente la Dian logre ese nivel de recaudo”, afirmó.

Si los ingresos son inferiores a los presupuestados, el Gobierno dispondría de menos recursos para atender sus obligaciones, lo que aumentaría sus necesidades de financiación y podría ampliar la brecha fiscal.

Quiñónez también advirtió que un déficit elevado puede incrementar el endeudamiento y comprometer recursos futuros para el pago de intereses y obligaciones financieras. Esto reduciría el margen presupuestal disponible para proyectos de inversión y otras necesidades del país.

En este contexto, el experto planteó que el ajuste fiscal debe considerar tanto la eficiencia del gasto público como la capacidad efectiva de recaudo de la Dian. El objetivo es reducir la diferencia entre los ingresos y los compromisos estatales, en medio de las restricciones presupuestales y las presiones sobre la deuda pública.