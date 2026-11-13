Este fue el fallo que generó la masiva cancelación de vuelos en EE. UU., según Sean Duffy, secretario de Transporte

La interrupción de las operaciones aéreas comerciales en Estados Unidos, que obligó a mantener en tierra los aviones que tenían previsto despegar durante varias horas este viernes 13 de noviembre, puso nuevamente sobre la mesa las dificultades que enfrenta la infraestructura encargada de coordinar el tráfico aéreo del país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el incidente estuvo relacionado con una falla en equipos antiguos que todavía forman parte del sistema. El funcionario también aprovechó sus declaraciones para pedir recursos que permitan avanzar en la renovación de esa infraestructura.

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Sean Duffy explica qué falló en el sistema de control aéreo

Durante sus declaraciones, Duffy señaló que el problema estuvo relacionado con tecnología que lleva años en funcionamiento y que necesita ser reemplazada.

“Lo que cayó fue antiguo, era el antiguo equipamiento legado, falló. Y, escuchen, va a seguir fallando”, afirmó el secretario de Transporte.

El funcionario reconoció que la modernización del sistema requiere inversiones y aseguró que el Gobierno del presidente Donald Trump ya trabaja en su construcción. Sin embargo, advirtió que todavía no cuentan con la financiación completa para terminar el proyecto.

Sean Duffy advirtió que los equipos antiguos del sistema aéreo podrían seguir fallando. Foto: Getty Images

“Pero no tenemos el financiamiento completo, así que creo que no hay mejor momento que en el presente para darnos el dinero y dejar que terminemos la construcción”, manifestó.

Duffy defendió la decisión de suspender las operaciones como una medida para proteger a los pasajeros y evitar que una falla tecnológica terminara comprometiendo la seguridad de las aeronaves.

“Mi trabajo número uno es la seguridad de América. Esa es mi primera responsabilidad”, sostuvo.

Secretario de Transporte defiende la suspensión de los vuelos

El funcionario también explicó que, ante una situación de este tipo, las autoridades deben priorizar la seguridad, incluso si la decisión representa inconvenientes para los viajeros.

“¿Y qué pasó? Efectiva y seguramente obtuvimos aviones fuera del espacio aéreo”, señaló al referirse a la respuesta de las autoridades frente al incidente.

El secretario de Transporte recordó una falla en las telecomunicaciones ocurrida en Nueva York. Foto: Getty Images

Además, recordó un episodio ocurrido meses atrás en Nueva York, cuando una falla en las telecomunicaciones también obligó a tomar medidas para evitar riesgos en las operaciones aéreas.

“Vamos a cerrar el sistema, quiero que vayan a volar a salvo. Si pierden un partido de béisbol, si pierden una fiesta, me importa que lleguen allí sin ningún daño”, expresó Duffy.

Gobierno descarta relación entre la falla y Microsoft

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, rechazó las versiones que vinculaban la interrupción aérea con los problemas registrados en Microsoft.

“No hay conexión entre esto y Microsoft. Sé que mucha gente está haciendo esa conjetura”, afirmó durante una rueda de prensa.

De esta manera, mientras las autoridades avanzan en la modernización de los equipos de control aéreo, el Gobierno sostiene que la prioridad durante este tipo de emergencias debe ser evitar riesgos para los pasajeros y las tripulaciones.