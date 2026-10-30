Fuertes críticas contra Call of Duty por utilizar imágenes reales de una estampida mortal en Seúl

El videojuego Call of Duty enfrenta una ola de críticas en Corea del Sur por incluir imágenes reales de la tragedia ocurrida en el barrio de Itaewon, en Seúl, durante las celebraciones de Halloween de 2022, que dejó cerca de 160 personas muertas.

“Construye el muro, deporta”: el polémico videojuego que creó La Casa Blanca sobre la expulsión de inmigrantes

Las escenas aparecen al inicio de Modern Warfare 4, la más reciente entrega de la franquicia, y muestran la intervención de los equipos de emergencia en medio de un ataque ficticio. Sin embargo, la incorporación de imágenes relacionadas con un desastre real provocó indignación en el país.

Ante la controversia, la Asociación de Familias Afectadas por la Tragedia de Itaewon pidió a Activision, empresa responsable del videojuego, que retirara las secuencias.

Según reseñó The New York Times, la organización rechazó que el sufrimiento de las víctimas y las labores de rescate se utilizaran como parte de un producto de entretenimiento, al considerar que se trata de una falta de respeto hacia quienes perdieron la vida y sus familiares.

Imagen de referencia de Call Of Duty, Modern Warfare 4. Foto: GC Images

La asociación también advirtió que los sobrevivientes y las personas que participaron en las labores de emergencia todavía enfrentan consecuencias emocionales por lo ocurrido, además de comentarios de odio en internet. A estos cuestionamientos se sumaron las críticas de la Asociación Coreana de Usuarios de Videojuegos y del ministro del Interior de Corea del Sur.

En respuesta a los reclamos, Activision anunció que retirará las imágenes relacionadas con la tragedia mediante una actualización del juego prevista para el próximo 12 de noviembre. La decisión fue comunicada a la cadena surcoreana MBC.

Imagen de referencia de la primera temporada de Modern Warfare 4. Foto: Call of Duty

La compañía también ofreció disculpas a los familiares de las víctimas y a todas las personas afectadas. Asimismo, aseguró que nunca tuvo la intención de revivir el dolor causado por el desastre ni de restarle importancia a lo sucedido.

El anuncio se produjo después de varios días de cuestionamientos por la inclusión de este material en el videojuego. Mientras tanto, la polémica también llegó a las redes sociales, donde los usuarios expresaron distintas opiniones sobre el uso de acontecimientos reales y dolorosos en producciones de entretenimiento.