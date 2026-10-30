Fuertes críticas contra Call of Duty por utilizar imágenes reales de una estampida mortal en Seúl

El videojuego Call of Duty enfrenta una ola de críticas en Corea del Sur por incluir imágenes reales de la tragedia ocurrida en el barrio de Itaewon, en Seúl, durante las celebraciones de Halloween de 2022, que dejó cerca de 160 personas muertas.
Las escenas aparecen al inicio de Modern Warfare 4, la más reciente entrega de la franquicia, y muestran la intervención de los equipos de emergencia en medio de un ataque ficticio. Sin embargo, la incorporación de imágenes relacionadas con un desastre real provocó indignación en el país.
Ante la controversia, la Asociación de Familias Afectadas por la Tragedia de Itaewon pidió a Activision, empresa responsable del videojuego, que retirara las secuencias.
Según reseñó The New York Times, la organización rechazó que el sufrimiento de las víctimas y las labores de rescate se utilizaran como parte de un producto de entretenimiento, al considerar que se trata de una falta de respeto hacia quienes perdieron la vida y sus familiares.
La asociación también advirtió que los sobrevivientes y las personas que participaron en las labores de emergencia todavía enfrentan consecuencias emocionales por lo ocurrido, además de comentarios de odio en internet. A estos cuestionamientos se sumaron las críticas de la Asociación Coreana de Usuarios de Videojuegos y del ministro del Interior de Corea del Sur.
En respuesta a los reclamos, Activision anunció que retirará las imágenes relacionadas con la tragedia mediante una actualización del juego prevista para el próximo 12 de noviembre. La decisión fue comunicada a la cadena surcoreana MBC.
La compañía también ofreció disculpas a los familiares de las víctimas y a todas las personas afectadas. Asimismo, aseguró que nunca tuvo la intención de revivir el dolor causado por el desastre ni de restarle importancia a lo sucedido.
JUST IN: Activision confirms it used real footage from a 2022 South Korean disaster that killed nearly 160 people in “Call of Duty: Modern Warfare 4,” sparking outrage from victims' families.— Polymarket (@Polymarket) October 29, 2026
Call of Duty is facing backlash for using real footage from a deadly tragedy that killed nearly 160 people in Seoul.— Gage Goulding (@GageGoulding) October 29, 2026
The footage comes from the 2022 Itaewon crowd crush. Families of victims are demanding its removal, calling the use “highly inappropriate and senseless.” pic.twitter.com/F0j7od7sQy
El anuncio se produjo después de varios días de cuestionamientos por la inclusión de este material en el videojuego. Mientras tanto, la polémica también llegó a las redes sociales, donde los usuarios expresaron distintas opiniones sobre el uso de acontecimientos reales y dolorosos en producciones de entretenimiento.