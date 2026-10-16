‘Call of Duty’ prepara una nueva saga y Activision explica por qué quiere cambiar el rumbo de la franquicia

Activision planea renovar el futuro de Call of Duty con una nueva subfranquicia, en medio de las críticas de los jugadores y la necesidad de ofrecer experiencias diferentes. Tyler Bahl, director de marketing de la compañía, explicó en una entrevista con The Game Business qué busca cambiar la empresa y cómo espera recuperar la confianza de su comunidad.

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Activision reconoce que los jugadores quieren propuestas diferentes

La estrategia de lanzar entregas consecutivas de Modern Warfare y Black Ops no habría respondido a las expectativas de parte del público. Bahl reconoció que la compañía escuchó las críticas después del lanzamiento de Black Ops 7 y que esa experiencia influyó en sus planes.

“No era algo que nuestra comunidad estuviera buscando”, afirmó el directivo en la entrevista. Según explicó, los seguidores querían novedades, más allá de los cambios en las épocas en las que transcurren los juegos o de las funciones incorporadas.

Tyler Bahl explicó por qué Activision quiere renovar Call of Duty y apostar por una nueva saga. Foto: Getty Images for Fanatics

Por esa razón, Activision ya trabaja en una nueva subfranquicia. Bahl señaló que la empresa ha comenzado a preparar el terreno para esa etapa, aunque no reveló detalles sobre el nombre, la ambientación ni la fecha de lanzamiento del futuro título.

‘Modern Warfare 4′ será el cierre de una etapa

El cambio de estrategia también está relacionado con el rumbo que tomará Modern Warfare 4, la próxima entrega de la serie. Bahl anticipó que el videojuego concluirá la etapa reciente de esta subfranquicia, aunque eso no significa que todos sus personajes vayan a desaparecer.

El jefe de marketing de Activision reveló qué espera la compañía de Modern Warfare 4. Foto: PlayStation

“No es que algunos personajes y elementos no puedan continuar y reinventarse”, explicó el directivo. También aseguró que la compañía está entusiasmada con la posibilidad de “cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo”.

La intención es que las próximas entregas no dependan únicamente de los nombres que han acompañado a la franquicia durante años. Sin embargo, Activision todavía no ha revelado cómo será la nueva saga ni qué elementos incorporará.

La prioridad será recuperar la confianza de los jugadores

La renovación no se limita a preparar otro título. Activision también busca responder a las inconformidades de su comunidad con Modern Warfare 4, mediante cambios orientados a recuperar el estilo de combate militar que caracteriza a la serie.

“No creo que estuviéramos satisfechos con todos los aspectos del juego del año pasado, y escuchamos las críticas alto y claro”, reconoció Bahl. Sobre la próxima entrega, agregó que la compañía ha intentado adaptarse a esos comentarios para ofrecer una experiencia más realista, cinematográfica y auténtica.

El directivo también explicó que el éxito no se medirá exclusivamente por las ventas o la cantidad de jugadores. Para Activision, será importante que el público quede satisfecho con el resultado.

“Incluso si cumple con las ventas, si a la gente no le gusta el juego, no habremos dado en el clavo”, afirmó Bahl.

La compañía espera que Modern Warfare 4 sirva como punto de partida para recuperar la confianza de los seguidores. Después, el desafío será desarrollar propuestas capaces de responder a los cambios en los gustos del público.

“Lo que hemos escuchado del público es que quieren juegos nuevos, mejores o diferentes”, concluyó el directivo al referirse al futuro de Call of Duty.