La IA está transformando la manera de explorar y explotar hidrocarburos. ¿Cómo opera en el caso colombiano?

La transformación tecnológica está abriendo nuevas posibilidades para la industria energética. La inteligencia artificial, la digitalización y las herramientas de optimización están dejando de ser soluciones experimentales para incorporarse a los procesos centrales del negocio, desde la exploración del subsuelo hasta la producción de hidrocarburos.

En Colombia, su implementación podría ser determinante para aprovechar mejor las reservas existentes, mejorar la eficiencia operativa y responder a los desafíos de seguridad energética. Bruno Mourao, managing director & partner de BCG, analiza las oportunidades que tiene el país y los retos para acelerar esta transformación.

¿Qué papel están desempeñando la tecnología y la inteligencia artificial en la transformación de la industria energética?

Bruno Mourao (B.M.): Hemos visto que la industria pasó por una primera etapa de experimentación, en la que las empresas buscaban entender cómo incorporar la inteligencia artificial generativa y otras herramientas tecnológicas en sus actividades cotidianas. Sin embargo, ahora estamos viendo un cambio importante porque las compañías están llevando estas soluciones a los procesos centrales del negocio. Esto no se limita a incorporar herramientas para mejorar la productividad, sino que implica utilizar la tecnología en procesos como la optimización del subsuelo, la inyección y la perforación. Al final, todo esto se traduce en mayor eficiencia y productividad, y permite habilitar reservas y aumentar la producción. La clave está en salir de la experimentación y llevar la tecnología a los procesos estratégicos de las compañías para fortalecer su competitividad.

¿De qué manera estas herramientas pueden ayudar a Colombia a aprovechar mejor sus reservas de hidrocarburos?

B.M.: Colombia tiene reservas probadas y capacidades técnicas que le permiten avanzar. Durante los últimos diez años he visto que el país ha sido capaz de renovar sus reservas. Sin embargo, una cosa es contar con esos recursos y otra es desarrollar todo su potencial. Tenemos dos grandes frentes de trabajo. Por un lado, está el desarrollo de las reservas offshore, que implica proyectos de gran magnitud, tiempos importantes y retos de eficiencia operativa. Por otro, debemos seguir trabajando en los campos maduros, que todavía tienen potencial. En estos últimos, la incorporación de inteligencia artificial y tecnología puede ampliar considerablemente las posibilidades de desarrollo, porque tenemos conocimiento, capacidades y una industria que sabe cómo impulsar estos recursos. El reto es asegurar las condiciones para avanzar con mayor rapidez.

¿Ya existen experiencias en Colombia que demuestran los resultados de incorporar tecnología en la industria energética?

B.M.: Sí. La agenda de digitalización está avanzando. Un ejemplo es Ecopetrol, que ha implementado programas de digitalización en sus refinerías, como la de Cartagena, con resultados interesantes. La dirección está clara y hay que acelerar este proceso, como está ocurriendo en otras geografías. La semilla ya está y ahora debemos lograr que estas iniciativas se amplíen y respondan a los desafíos centrales del negocio, especialmente en materia de reservas, productividad y competitividad.

Más allá de la transformación tecnológica, Colombia enfrenta desafíos inmediatos de seguridad energética. ¿Cómo se puede avanzar en esa agenda sin perder de vista la transición energética?

B.M.: No existe una transición energética si no se desarrolla de manera ordenada y balanceada. Cuando no se cuenta con energía accesible ni con una base sobre la cual construir, el propio proceso de transición termina siendo poco coordinado. Asegurar la estabilidad de las reservas de petróleo y garantizar la disponibilidad de gas no excluye la transición energética. Por el contrario, es una condición para que pueda avanzar. Al mismo tiempo, las empresas están construyendo sus modelos de negocio para migrar gradualmente hacia fuentes más limpias. La transición va a ocurrir, pero necesitamos garantizar primero una base energética que permita desarrollarla de manera sostenible.

¿Qué condiciones necesita Colombia para acelerar el desarrollo de su industria energética y atraer nuevas inversiones?

B.M.: Hay tres elementos fundamentales. El primero es asegurar la disponibilidad de recursos en el corto plazo. Son industrias en las que las inversiones tienen ciclos largos, por lo que debemos avanzar en alternativas como la regasificación y los ajustes de infraestructura que permitan garantizar el suministro de gas. El segundo es preparar el sistema eléctrico para la volatilidad y la incertidumbre que vienen. Necesitamos una red más resiliente, flexible y capaz de responder a los nuevos desafíos. El tercero es contar con un marco institucional, jurídico y regulatorio estable que genere confianza y atraiga inversiones. Estos tres elementos deben avanzar de manera articulada.

¿Qué mensaje les daría a las empresas y a los actores de la industria energética colombiana en este momento?

B.M.: Mi mensaje es de optimismo. Estamos ante una ventana de oportunidad para abordar los asuntos fundamentales del sector. Tenemos desafíos relacionados con el gas, el fenómeno de El Niño, las licencias, los permisos y la disciplina de capital, pero también existe una mayor cercanía entre el sector público y el privado que puede ayudarnos a avanzar. Es una industria compleja, con retos importantes, pero contamos con elementos para impulsar su desarrollo. Lo fundamental ahora es trabajar de manera articulada y acelerar las soluciones que permitan aprovechar esta oportunidad.