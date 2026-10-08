Yuri Buenaventura prepara conciertos en Bogotá junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia: la salsa tendrá un giro inesperado

La salsa y la música clásica compartirán escenario en Bogotá durante un espectáculo que reunirá a uno de los artistas colombianos con mayor trayectoria internacional y a una de las agrupaciones musicales más representativas del país.

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Bajo el nombre Yuri Buenaventura Sinfónico, el artista presentará una propuesta que transformará parte de su repertorio mediante arreglos orquestales, sin abandonar los ritmos de salsa que han marcado su carrera.

La iniciativa busca explorar nuevas posibilidades musicales a partir de la combinación de instrumentos sinfónicos con la percusión y los sonidos característicos de la música afrocaribeña.

Yuri Buenaventura llevará sus canciones a un formato sinfónico

El espectáculo tendrá como protagonista la trayectoria de Buenaventura, cuya música ha logrado conectar las raíces del Pacífico colombiano con las influencias del Caribe y otros sonidos afrolatinoamericanos.

Su carrera también ha estado estrechamente vinculada con Francia, país en el que consolidó buena parte de su reconocimiento internacional y desde donde ha contribuido a llevar la salsa colombiana a distintos escenarios.

En esta oportunidad, sus interpretaciones incorporarán nuevos matices instrumentales y arreglos que buscarán resaltar el contenido emocional de sus canciones, muchas de ellas relacionadas con el amor, la memoria, la migración y las experiencias de las comunidades afrodescendientes.

La participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia permitirá incorporar una dimensión diferente a estas composiciones, conservando el protagonismo de la percusión y la identidad salsera del cantante.

Más allá de un concierto tradicional, la propuesta también pretende destacar el lugar de la salsa dentro de la historia musical y su capacidad para colaborar con otros géneros.

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¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Yuri Buenaventura en Bogotá?

Las dos presentaciones están previstas para el viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026, en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

Los interesados en asistir podrán consultar la disponibilidad de entradas a través de Tuboleta, plataforma encargada de su comercialización.

Con estas presentaciones, Yuri Buenaventura sumará un nuevo formato a su trayectoria artística, esta vez acompañado por una orquesta que permitirá al público escuchar sus composiciones desde una perspectiva diferente, en un encuentro entre la tradición salsera colombiana y la música sinfónica.