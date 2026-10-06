Maía y Marbelle le cantan al desamor en ‘Noches Largas’: así suena su primera canción juntas

Maía y Marbelle decidieron unir dos de las voces más reconocibles de la música colombiana en ‘Noches Largas’, una canción en la que el desamor, la ausencia y la nostalgia se convierten en protagonistas.

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La producción representa la primera colaboración musical de las dos artistas, pese a que ambas cuentan con extensas trayectorias y ya habían coincidido anteriormente sobre un escenario. La canción fue presentada oficialmente ante medios y llegará a las plataformas digitales este 8 de octubre.

¿De qué habla ‘Noches Largas’?

Compuesta por Maía y Helman Martínez, la balada parte de una sensación conocida para muchos: intentar continuar con la vida mientras los recuerdos de una persona regresan precisamente en los momentos de mayor soledad.

La historia, sin embargo, no se limita al rompimiento de una pareja. También aborda la ausencia de alguien que tomó otro camino o cuya partida dejó un vacío difícil de borrar.

La interpretación apuesta además por un sonido orgánico. Según explicaron las artistas durante la presentación del tema, instrumentos y voces tuvieron un papel central en la grabación, alejándose de una producción excesivamente procesada para darle protagonismo a la interpretación.

Para Maía, cantar finalmente junto a Marbelle tiene un significado especial después de años de comentarios de seguidores que esperaban escucharlas juntas.

“Siempre he admirado profundamente a Marbelle. Tiene una voz y una manera de interpretar que son absolutamente suyas”.

La admiración es mutua. Marbelle aseguró que desde hace años reconoce la trayectoria y capacidad vocal de su colega.

“A Maía la admiro desde hace muchos años. Es una mujer con una voz impresionante, con una carrera construida desde el talento”.

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La artista también aseguró que varias veces les habían planteado la posibilidad de trabajar juntas y que ‘Noches Largas’ terminó siendo la canción indicada para hacerlo.

El encuentro podría, además, no quedarse en un solo sencillo. Durante la presentación, Maía habló de planes para continuar trabajando juntas e incluso de desarrollar una gira conjunta el próximo año.

‘Noches Largas’ estará disponible desde el 8 de octubre en plataformas digitales, marcando oficialmente la primera colaboración discográfica de Maía y Marbelle.