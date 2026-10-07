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“Dormido, no está”: el impactante lugar donde encontraron a un habitante de calle en el MIO

El hecho quedó grabado y se hizo viral en redes sociales.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

7 de octubre de 2026 a las 6:51 p. m.
Hallan a habitante de calle durmiendo bajo el chasis de un bus del MIO en Cali.
Hallan a habitante de calle durmiendo bajo el chasis de un bus del MIO en Cali. Foto: Redes sociales API

Un singular y riesgoso hecho se registró en las vías de Cali cuando usuarios del Masivo Integrado de Occidente (MIO), de la ciudad de Cali, detectaron la presencia de una persona alojada en la parte inferior de un autobús en ruta.

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La alerta oportuna de los pasajeros llevó al operador del vehículo articulado a detener la marcha para verificar las condiciones del automóvil.

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Al inspeccionar la zona del chasis, el conductor y varios ciudadanos presenciaron un rostro y una mano que sobresalían entre las piezas mecánicas de la parte baja.

De acuerdo con las imágenes grabadas por uno de los testigos, el habitante en condición de calle permanecía profundamente dormido incluso durante los primeros momentos de la revisión visual.

Tras varios intentos para despertarlo, las personas presentes lograron que la persona reaccionara y saliera del reducido espacio por sus propios medios.

Sorprendentemente, a pesar del riesgo derivado de las altas temperaturas y las piezas en movimiento, el ciudadano fue extraído completamente ileso.

Respuesta institucional y protocolos de seguridad vial

Minutos después de lograr la extracción del hombre, al lugar arribaron unidades de la Policía Metropolitana de Cali para tomar control de la situación, verificar el estado de salud del ciudadano y brindarle la atención correspondiente.

Este incidente ha reabierto la conversación entre los usuarios sobre los controles de seguridad e inspección previa que deben realizarse a los vehículos de transporte público antes de salir a circulación en las rutas troncales de la capital del Valle del Cauca.

Las autoridades de transporte recordaron a la ciudadanía la importancia de avisar de inmediato ante cualquier irregularidad en el sistema, mientras se evalúan las medidas necesarias para evitar que personas vulnerables ingresen a las partes mecánicas de la flota operativa.

Tras el hecho, SEMANA intentó contactarse con la administración del MIO, pero no obtuvo una respuesta; se espera que se pronuncien oficialmente.