“Dormido, no está”: el impactante lugar donde encontraron a un habitante de calle en el MIO

Un singular y riesgoso hecho se registró en las vías de Cali cuando usuarios del Masivo Integrado de Occidente (MIO), de la ciudad de Cali, detectaron la presencia de una persona alojada en la parte inferior de un autobús en ruta.

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La alerta oportuna de los pasajeros llevó al operador del vehículo articulado a detener la marcha para verificar las condiciones del automóvil.

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Al inspeccionar la zona del chasis, el conductor y varios ciudadanos presenciaron un rostro y una mano que sobresalían entre las piezas mecánicas de la parte baja.

De acuerdo con las imágenes grabadas por uno de los testigos, el habitante en condición de calle permanecía profundamente dormido incluso durante los primeros momentos de la revisión visual.

Tras varios intentos para despertarlo, las personas presentes lograron que la persona reaccionara y saliera del reducido espacio por sus propios medios.

Un insólito caso se registró en #Cali, cuando un hombre en situación de calle se quedó dormido debajo de un bus del Sistema de Transporte Masivo, MIO. https://t.co/ylMZKaiHVY — Qnotemetancuento (@notemetancuento) October 7, 2026

Sorprendentemente, a pesar del riesgo derivado de las altas temperaturas y las piezas en movimiento, el ciudadano fue extraído completamente ileso.

Respuesta institucional y protocolos de seguridad vial

Minutos después de lograr la extracción del hombre, al lugar arribaron unidades de la Policía Metropolitana de Cali para tomar control de la situación, verificar el estado de salud del ciudadano y brindarle la atención correspondiente.

Un insólito hecho se registró en Cali, donde un hombre en situación de calle habría quedado dormido debajo de un bus del sistema de transporte masivo MIO. Otros conductores se percataron de una mano que sobresalía por debajo del vehículo y alertaron al operador, quien se detuvo para verificar la situación. — Impacto News (@ImpactoNewsCol) October 7, 2026

Este incidente ha reabierto la conversación entre los usuarios sobre los controles de seguridad e inspección previa que deben realizarse a los vehículos de transporte público antes de salir a circulación en las rutas troncales de la capital del Valle del Cauca.

Las autoridades de transporte recordaron a la ciudadanía la importancia de avisar de inmediato ante cualquier irregularidad en el sistema, mientras se evalúan las medidas necesarias para evitar que personas vulnerables ingresen a las partes mecánicas de la flota operativa.

Tras el hecho, SEMANA intentó contactarse con la administración del MIO, pero no obtuvo una respuesta; se espera que se pronuncien oficialmente.