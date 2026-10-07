Taliana Vargas habló de decisión que tomó en medio de situación con sus hijos: “Nos vemos pronto”

Taliana Vargas, exreina y esposa de Alejandro Eder, se ha mantenido en el foco mediático, debido a sus labores en Cali tras lo sucedido por el terremoto de 7.4 que golpeó al país el 10 de agosto.

Este es el vínculo familiar que une a Adriana Arboleda y Taliana Vargas, reconocidas modelos y empresarias

La celebridad ha desarrollado un papel clave en la recuperación de la ciudad, teniendo en cuenta las pérdidas, las muertes, las víctimas y los daños que pasaron muchos habitantes. Videos y fotos han permitido apreciar su cercanía con las personas, intentando una mejore económica y personal.

Taliana Vargas no descansó desde aquel momento, yendo a centros de acopio, zonas de edificios desplomados, charlas con familias afectadas y encuentros para realizar proyectos que ayudaran a salvar vidas y espacios.

Tras semanas de arduo trabajo, de reuniones y de agenda nacional, de la mano de la primera dama Ana Lucía Pineda, la exseñorita Colombia decidió comunicar una decisión que tomó, precisamente en el marco de una situación familiar que se presentó.

De acuerdo con un post que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la también actriz comunicó que se daría un tiempo de redes sociales, enfocándose en un asunto muy importante y valioso para ella.

Según lo explicado por Taliana Vargas, sus hijos estaban en semana de receso escolar, por lo que había decidido dedicarles todo el tiempo posible, apartándose de este movimiento digital. En sus palabras, mencionó que estaría cerca de los dos niños, esperando para luego volver a interactuar con sus seguidores.

“Mis repollos están en receso y yo me voy con ellos”, se lee al inicio de la publicación.

“Modo solo mamá activado por unos días, lejos de redes y cerquita de ellos. Nos vemos pronto”, escribió en su historia del perfil, donde agregó un emoji de corazón rojo.

Taliana Vargas compartió mensaje en redes sociales. Foto: Instagram @talianav

Por el momento habrá que esperar para conocer futuros proyectos de la primera dama de Cali, quien es activa en redes sociales y muestra los avances en sus ideas.