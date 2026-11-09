Cayó alias Franyer, señalado sicario de las disidencias de las Farc: Abelardo De La Espriella confirmó el golpe

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella reveló detalles de varios golpes que propinó la Fuerza Pública en contra de las disidencias de las Farc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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En esas acciones, el mandatario colombiano confirmó que cayó capturado alias Franyer, quien es señalado por las autorices como uno de los sicarios de las disidencias de las Farc.

“¡Tres operaciones, tres golpes contundentes contra el narcoterrorismo! ¡la ofensiva no se detiene! En Tibú, Norte de Santander, nuestras tropas golpearon a la Estructura 33 de las disidencias de las FARC, con la captura de cuatro presuntos integrantes y la recuperación de un menor de edad. Entre los capturados se encuentran alias ‘Eddy’, señalado segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, señalado de operar drones y participar en acciones criminales. También incautamos armas, municiones y explosivos, incluidos 938 metros de cordón detonante y cinco kilos de pentolita”, expresó De La Espriella.

Y agregó: “En Uribia, La Guajira, nuestras tropas enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Durante la operación fueron incautadas cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos. ¡Seguimos golpeando su capacidad armada y cerrándoles el paso a los criminales!”.

“En Suárez, Cauca, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana desarrollaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez y evacuar a tres familiares que se encontraban amenazados. Cuatro vidas protegidas y una familia rescatada del miedo”, subrayó en su cuenta personal de X.

Además manifestó en el mensaje: “Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública. Cada operación demuestra que con inteligencia, coordinación y determinación estamos recuperando la autoridad del Estado y protegiendo a los colombianos”.

De La Espriella ordenó la Operación Tormenta; impactó en 12 departamentos y lanzó advertencia: “Tienen los días contados”

“A las organizaciones narcoterroristas les advierto: ¡¡tienen los días contados! no importa dónde se escondan ni cuántas armas tengan. Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia. ¡En Colombia no mandan los criminales, manda la ley! ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”, puntualizó el presidente De La Espriella.