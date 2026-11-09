La información publicada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro toma relevancia por las coincidencias con una investigación hecha por SEMANA a comienzos de octubre.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se convirtió en una “policía política” en el gobierno Petro: SEMANA revela la escandalosa auditoría forense que ordenó Abelardo De La Espriella

El senador Juan Caicedo, del Centro Democrático, destacó varios hechos que se asemejan y que darían para certificar la veracidad de la información. “El rompecabezas se está terminando de armar: convirtieron la DNI en una policía política, propia de las peores dictaduras”, afirmó el senador.

Un primer punto que destaca Caicedo de ambas investigaciones es la “persecución a la oposición”. Por un lado, SEMANA reveló que desde la DNI se habría chuzado a miembros de la clase política que le hacían contrapeso a Petro y hasta periodistas.

“SEMANA reveló escuchas, seguimientos e infiltraciones mediante falsas amenazas y esquemas de protección. Se habría interceptado al presidente Uribe, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. (Noticias) Caracol reveló el plan de infiltrar con micrófonos y GPS los vehículos destinados a expresidentes y exvicepresidentes, al amparo del Decreto 0563″, destacó el senador Caicedo.

Otro punto que resaltó el congresista del uribismo fue la supuesta injerencia extranjera a la entidad. SEMANA ya había publicado en su investigación la presencia de agentes externos al país y dos viajes de funcionarios de la DNI a Rusia para recibir entrenamiento en 2025, mientras que Noticias Caracol informó que Rusia habría entregado dispositivos infectados a funcionarios de la entidad que viajaron a ese país para recibir capacitaciones.

Un tercer punto en el que coinciden las investigaciones de SEMANA y Noticias Caracol y que destacó Caicedo fueron los funcionarios que ingresaron a la entidad durante el gobierno del expresidente Petro y que no eran “idóneos ni confiables”.

Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la DNI, fue capturado en Neiva. Foto: Gaula Militar

“Más de 100 trabajadores fueron considerados un factor de riesgo. (Noticias) Caracol reveló que personas de confianza del gobierno habrían sido declaradas insubsistentes y posteriormente reincorporadas”, dijo el senador.

En las últimas horas el medio televisivo reveló nuevos detalles sobre la entidad en el gobierno Petro que ya habían sido develados en un principio por SEMANA que daban cuenta de las decisiones que se habrían tomado en la entidad y que generaron cuestionamientos.

Por ejemplo, la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, un ingeniero adscrito al DNI, sumó información para conocer lo que habría sucedido en la institución. Oyola fue capturado en los últimos días tras un operativo conjunto en el que estuvieron miembros del Gaula Militar de la Novena Brigada y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General en una operación en Neiva, Huila.