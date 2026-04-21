“Mira todos los escándalos que tuvo”: Angie Rodríguez habla de Laura Sarabia y su papel en el Gobierno Petro

Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido, es una de las funcionarias del Gobierno Petro que más ha protagonizado escándalos desde el 7 de agosto de 2022, cuando Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño.

Sarabia llegó al Ejecutivo con bastante poder y se convirtió en la mano derecha del presidente Petro, pero al poco tiempo de estar en la segunda oficina más poderosa le estallaron varios escándalos.

La embajadora ha sido señalada de un presunto caso de chuzadas en el caso de Marelbys Meza, quien fue su empleada doméstica. Posteriormente se le señaló de un presunto enriquecimiento ilícito y la Fiscalía adelanta las averiguaciones.

También fue señalada de presiones en el sector de la salud y hay quejas disciplinarias en la Procuraduría para determinar supuestas ayudas que pidió para nombrar interventores en Entidades Promotoras de Salud.

Además, protagonizó un enfrentamiento con Armando Benedetti por la revelación de SEMANA donde los dos hablaban de fuertes sumas de dinero que habrían entrado a la campaña Petro en 2022 y finalmente se vio salpicada por la crisis de los pasaportes en Colombia.

Por esa razón, Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, dijo durante la entrevista en SEMANA que todos esos escándalos le hicieron mucho daño al gobierno y que ella nunca hizo parte del verdadero progresismo.

“Laura Sarabia le hizo mucho daño al proyecto político y ella no nos representaba a nosotros”, dijo Rodríguez.

Reveló que ella nunca tuvo una buena relación con Sarabia y que siempre se vivió una tensión en la Casa de Nariño por la manera de ser de la actual embajadora.

“Eso fue hasta el final, pero la realidad es que tuvo muchos escándalos”, finalizó.

Sarabia ha estado alejada del panorama nacional desde que fue enviada a la embajada.