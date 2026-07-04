El príncipe Harry no llevará a Meghan ni a sus hijos a Londres tras diez días de tensas discusiones. Esta sería la razón

El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, viajará a Londres la próxima semana sin su esposa, Meghan, ni sus dos hijos, informó este sábado a la AFP una fuente cercana al duque de Sussex.

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El desplazamiento había sido anunciado inicialmente como la primera visita de la familia al Reino Unido en cuatro años.

Sin embargo, la fuente señaló que Meghan, así como sus hijos Archie y Lilibet, no acompañarán al príncipe en la etapa londinense del viaje.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, saludan al público en el Cruising Yacht Club of Australia el 17 de abril de 2026 en Sídney, Australia. Foto: Getty Images

La decisión de los duques de Sussex es el último giro de los acontecimientos tras diez días de tensas discusiones que, según menciona el Daily Mail, hicieron llorar a Harry.

Harry volará solo a Londres el lunes. Se desconoce si ha aceptado la oferta de su padre de alojarse en una residencia real.

Diversos informes afirman que Carlos le ha ofrecido apartamentos privados en el Palacio de Buckingham o en el Castillo de Windsor .

Según medios británicos como The Sun o el Daily Mail, la decisión se dio después de que rechazaran la petición de Harry de seguridad adicional.

Desde entonces, el príncipe ha vuelto tres veces a Londres pero en ninguno de sus viajes se ha reunido con la familia real, con quien rompió en 2020, acumulando resentimientos. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images) Foto: Getty Images

No obstante, personas del entorno más cercano de la pareja no han excluido la posibilidad de que Meghan y sus hijos se desplacen al Reino Unido a finales de esta misma semana.

Desde el año 2022, Archie y Lilibet no han tenido la oportunidad de reunirse con su abuelo el rey Carlos.

Asimismo, está previsto que Meghan acompañe a su esposo a un acto que se celebrará el viernes en Birmingham con el objetivo de promover los Juegos Invictus del próximo año, la fundación benéfica creada por Harry en 2014 para apoyar a militares heridos.

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Del mismo modo, se contempla la posibilidad de que Meghan y Harry viajen acompañados por el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, durante su recorrido por diferentes zonas del Reino Unido.

Por otro lado, diversas fuentes habían señalado anteriormente la existencia de “amenazas serias y creíbles”, entre ellas posibles riesgos de carácter terrorista, dirigidas contra Harry y su familia en la capital británica.

El príncipe Harry y Meghan Markle en su viaje a Bogotá el 15 agosto 2024. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En definitiva, la estancia de cinco días de los duques de Sussex en el Reino Unido ha estado marcada por numerosos inconvenientes, tensiones y episodios polémicos.

El príncipe Harry continúa mostrando su malestar debido a que no dispone de escolta policial permanente durante sus desplazamientos al Reino Unido.

Por el contrario, está obligado a comunicar sus viajes con al menos tres semanas de antelación, tras lo cual cada solicitud de seguridad es analizada de manera individual.