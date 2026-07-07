Al expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, y a la exprocuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, les tocó emitir un comunicado para aclarar su participación en la polémica decisión de la Fifa que levantó una tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, lo que le permitió jugar los octavos de final del Mundial 2026 contra Bélgica.

Los dos reconocidos juristas, quienes integran las comisiones de Disciplina y Apelación de la Fifa, explicaron la situación a través de un comunicado: “De conformidad con el Código Disciplinario de la Fifa y las normas que regulan el funcionamiento de sus órganos judiciales, tanto la decisión de primera instancia como la decisión adoptada en segunda instancia fueron decisiones unipersonales”.

Los dos reconocidos juristas colombianos que podrían terminar revisando la polémica decisión de la FIFA en el caso Balogun

Es decir, un solo integrante de la Comisión fue el encargado de suspender la ejecución de la sanción de la tarjeta roja impuesta al capitán de la selección de Estados Unidos durante la Copa del Mundo 2026.

En el documento conocido por SEMANA se lee: “El doctor Jorge Iván Palacio, en su condición de vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la Fifa, no intervino en la decisión de primera instancia, y la doctora Margarita Cabello Blanco, en su condición de miembro de la Comisión de Apelación de la Fifa, tampoco participó en la decisión de segunda instancia”.

Así quedó claro que el expresidente de la Corte Constitucional y la exprocuradora General de la Nación no participaron en la decisión que generó toda una controversia en el mundo del fútbol.

La comunicación emitida desde Miami, Florida, este 7 de julio de 2026, también precisó: “Resulta peligroso por la incitación movida en redes, malicioso e inexacto atribuir a cualquiera de ellos participación en la adopción de la decisión relacionada con el citado caso”.

Esa aclaración se dio después de que en redes sociales se volvió tendencia el nombre de la exprocuradora Margarita Cabello Blanco, porque en varios trinos se indicó que había participado en la controvertida decisión de la Fifa.

Pese a que Folarin Balogun pudo jugar finalmente en los octavos de final del Mundial, Bélgica logró llevarse la victoria con 4 goles por 1 y dejó atrás la polémica que se desató por este caso.