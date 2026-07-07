Emergencia en Nueva York: evacúan varios edificios por riesgo de colapso de un rascacielos

Los servicios de emergencia de Nueva York cerraron varias calles y evacuaron hoteles, oficinas y viviendas de Manhattan este martes después de detectar que las columnas estructurales de un rascacielos en remodelación comenzaron a doblarse, informaron las autoridades.

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El edificio de 38 plantas, que durante años albergó la sede de la farmacéutica Pfizer, se ubica cerca de la estación Grand Central y de la sede de la ONU. Actualmente, la estructura está siendo remodelada para convertir las antiguas oficinas en apartamentos residenciales.

“A su llegada, unidades determinaron que dos columnas se doblaron en los pisos 21 y 22”, señaló el Departamento de Bomberos de Nueva York en un comunicado.

“Pisos hundidos entre los niveles 21 y 26. Aproximadamente 40 unidades, 130 efectivos de bomberos y del Servicio Médico de Emergencias movilizados. No se han reportado lesiones hasta el momento”, agregó la institución.

Como medida de precaución, las autoridades evacuaron hoteles, comercios y edificios residenciales cercanos, mientras policías y bomberos inspeccionaban la zona. Además, cerraron varias calles para facilitar las labores de evaluación, según muestran videos compartidos en redes sociales.

Por su parte, el Departamento de Edificios de Nueva York informó en X que sus “ingenieros estructurales están en la escena investigando reportes de potenciales problemas estructurales en el 235 de la calle East 42, Manhattan”.

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De acuerdo con reportes de The New York Times, los inspectores detectaron que varias columnas de los pisos superiores estaban cediendo, lo que estaría provocando el hundimiento progresivo de las plantas ubicadas por encima.

El trabajador de la construcción Eddie, de 28 años, relató a AFP que tuvo que abandonar el edificio tras la orden de evacuación. “Estaba abajo y vi que todos empezaban a bajar. Justo entonces, me avisaron que una columna estaba rota”.

Nueva York concentra uno de los mayores conjuntos de rascacielos del mundo. Se estima que la ciudad cuenta con cerca de 300 edificios que superan los 150 metros de altura y alrededor de 6.400 construcciones que sobrepasan los 100 metros.

Pese a la gran cantidad de edificios de gran altura, este tipo de incidentes es poco frecuente en la ciudad.

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Aunque en las últimas décadas se han registrado desplomes de algunas edificaciones, la mayoría correspondieron a estructuras de baja altura, generalmente de cinco pisos o menos, y estuvieron asociados a explosiones, fallas estructurales o problemas durante trabajos de construcción o demolición.

El único antecedente de un colapso de grandes rascacielos en Nueva York ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando los atentados terroristas contra las Torres Gemelas del World Trade Center provocaron el derrumbe de ambos edificios.

*Con información de AFP.