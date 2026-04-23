Camilo Delgado Díaz, el primer tenor colombiano que conquista el Met de Nueva York

Colombia sigue conquistando los escenarios más importantes del mundo. Camilo Delgado Díaz se convertirá en el primer tenor colombiano en presentarse en la Ópera Metropolitana de Nueva York, la mayor institución de la música clásica de los Estados Unidos, con la laureada obra Innocence, de la finlandesa Kaija Saariaho, que estará en temporada del 25 al 29 de abril.

El talento musical de Camilo fue heredado de su abuelo materno, quien tenía un grupo de música andina en Zipaquirá, donde posteriormente el tenor cantaría en varias ocasiones. Ese es el motivo principal por el que se presenta con sus dos apellidos: un homenaje a su familia materna, su gran inspiración para seguir el camino de la música.

La carrera de este intérprete se ha caracterizado por el profesionalismo y la formación. Es licenciado de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena y cursa una maestría en Ópera en la Hochschule für Musik de Colonia. Para Delgado Díaz este arte va mucho más allá de una profesión: “Cantar alivia el alma, todos deberíamos cantar en algún momento de nuestra vida. No importa si eres bueno o malo, si afinas o desafinas. Cantar es una expresión hermosísima del ser humano; libera y sana muchas cosas”.

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Ese amor por la música lo ha llevado a conquistar los escenarios más importantes de Europa. Al igual que Valeriano Lanchas —el primer colombiano en presentarse en el Met—, Camilo Díaz estuvo presente el día en que Lanchas hizo historia con El barbero de Sevilla. Hoy, Delgado Díaz continúa ese legado y, como muestra de respeto, Lanchas publicó un emocionante mensaje aplaudiendo la hazaña de su compatriota.

Con la obra finlandesa Innocence, Camilo Delgado Díaz ya se ha presentado en importantes escenarios de Europa, pero esta vez es el turno de hacer historia en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Foto: Crédito: Karen Almond / Met Opera.

La obra con la que debutará, Innocence, cuenta la historia de un hombre que perpetró un tiroteo cuando era niño y cuyos fantasmas regresan el día de su boda. Es una pieza que toca temas difíciles como la fragilidad, la violencia y las segundas oportunidades. Sin embargo, no es fatalista; el intérprete comentó que el final cambió a petición de la compositora para agregar un mensaje de esperanza: “Decidieron poner un mensaje de sanación, aunque en la obra realmente todos somos culpables y todos somos inocentes”.

El personaje que interpreta se llama Jerónimo, un estudiante que habla español. Delgado Díaz tuvo la oportunidad de trabajar con Kaija Saariaho, quien ya falleció, para profundizar en su rol: “Cuando me entregaron la partitura había algunas cosas que no entendía mucho y tuve el honor de contar con Kaija. Le pregunté muchas cosas en una sesión privada y fue una experiencia muy grata, ella cedió e hicimos algunos cambios en la partitura”.

Tras su paso por Nueva York, el tenor continuará su recorrido en Europa. En su agenda se destacan los festivales de Göttingen y Halle en Alemania, así como el Festival de Música Antigua de Utrecht, el más grande del mundo. También presentará nuevamente Innocence en la Ópera de Copenhague y realizará una gira por los Países Bajos, donde vive actualmente.