Raúl Ávila, el arquitecto colombiano de la Met Gala

En Nueva York, cada noche puede convertirse en un escenario. Aquí los sueños se negocian entre avenidas, galerías, restaurantes y salones de gala donde el poder cultural del mundo se reúne bajo una misma lámpara. Para muchos inmigrantes, esta ciudad es una promesa; para algunos pocos, una plataforma. Y para el colombiano Raúl Ávila, fue el lugar donde una sensibilidad que había nacido entre montañas terminó dando forma a una de las noches más influyentes de la moda en el mundo: la Met Gala.

Antes de Nueva York, y de las celebridades y de las escaleras del Metropolitan Museum of Art, hubo un niño colombiano rodeado de naturaleza. Ávila recuerda crecer en un país que parece diseñado por un florista divino. “Vengo de uno de los pocos países en el mundo con una gran variedad de climas tropicales. Crecí rodeado de plantas y flores de todos los colores”. En su memoria todavía están los pensamientos creciendo como pasto en los jardines y las montañas cubiertas de verdes imposibles de enumerar. Ese paisaje, el mismo que convirtió a Colombia en una potencia mundial de exportación de flores, hoy se transforma en texturas, composiciones y atmósferas que recorren las salas más sofisticadas de Manhattan.

Su historia también es una variación elegante del llamado sueño americano. Ávila llegó a Nueva York con mucho más que curiosidad y determinación. “Tenía solo el bachillerato, así que sabía que debía aprender técnica”, recordó. El aprendizaje llegó de la mano del legendario diseñador de eventos Robert Isabell, quien le enseñó a observar cada detalle del lenguaje visual. Lo social, dice, vino después. “Cuando tu trabajo habla por ti, moverte en el mundo internacional se vuelve natural”, agregó.

Mucho antes de que el mundo lo asociara con la gala más fotografiada del planeta, Ávila ya orbitaba en el universo del lujo. Uno de los primeros momentos en que sintió que estaba jugando en las grandes ligas fue cuando Anna Wintour y Ralph Lauren lo contrataron para diseñar el evento benéfico 7 on Sale. Pero la llamada que cambiaría su vida llegó tiempo después. Ávila acababa de renunciar como director creativo de una empresa cuando Wintour lo llamó para preguntarle si quería empezar a trabajar en el diseño de la Met Gala con ella. “En ese instante mi trabajo y mi vida cambiaron totalmente”, sostuvo.

Shakira durante la gala benéfica del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Foto: Matt Crossick/PA Images via Getty Images Foto: PA Images via Getty Images

Desde entonces, cada año comienza casi como un ritual. A principios de junio, Ávila y Wintour se reúnen para definir el concepto de la próxima gala. A partir de ahí, durante meses, se desarrollan ideas, colores y estructuras que deberán materializarse en una experiencia visual irrepetible. El reto no es solo creativo: todo debe construirse en menos de 18 horas dentro del museo. “La creatividad siempre va de la mano con la responsabilidad”, sentenció.

Durante más de 25 años de colaboración, la relación entre ambos se ha vuelto más cercana. Ávila diseña eventos familiares para Wintour, desde cumpleaños hasta bodas, y lo que más lo sorprende de conocerla es su sencillez: “Ella confía totalmente en mí, y yo hago hasta lo imposible por cumplir”.

Cuando finalmente llega la noche de la Met Gala y la alfombra roja se llena de celebridades, Ávila prefiere observar. Las luces se apagan y experimenta una mezcla de emociones. “Pero lo más satisfactorio es cuando los invitados se acercan y me dicen lo maravilloso que estuvo el trabajo”, mencionó.

Alcalde de Nueva York rechaza invitación a la Met Gala y protagoniza gran desplante a Anna Wintour

Quizás ahí está el secreto de su carrera: una combinación de mirada latina, disciplina técnica y una estética que resume en tres palabras que también podrían definir su propia trayectoria: sofisticación, actitud y simplicidad.

Después de más de 18 años diseñando la gala más influyente de la moda, Ávila no habla de legado. Dice que nunca lo ha pensado. Lo único claro es que no planea detenerse. Y mientras Nueva York siga necesitando noches que parezcan salidas de una fantasía editorial, probablemente seguirá siendo el colombiano que, desde las sombras, hace volar la imaginación.