Atentado con bombas a metros del hotel donde se hospeda Emmanuel Macron dispara las alertas en Francia

Dos atentados con bomba causaron este martes 18 heridos en Damasco durante el segundo día de visita del presidente francés Emmanuel Macron en Siria, en una zona céntrica cercana a su hotel, lo que ilustra la precaria situación de seguridad del país. El mandatario francés había salido ya de su hotel, por lo que se encuentra sano y salvo y prosiguió su visita, tal como indicó rápidamente el Elíseo.

El Ministerio del Interior sirio informó que 18 personas, entre ellas cuatro policías, resultaron heridas tras la explosión de dos bombas “caseras”, colocadas en un vehículo situado cerca del hotel Four Seasons y en un contenedor de basura, a unos 200 metros de distancia.

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Los artefactos estallaron “mientras se realizaban los preparativos” para desmantelarlos, precisó la cartera. “Vi a tres agentes de tráfico heridos en el suelo, antes de que se evacuara la zona y se cerraran las carreteras que conducen a ella”, declaró a la AFP Hamam Hammoud, empleado de una casa de cambio.

Macron había abandonado ya su hotel para reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, en el palacio presidencial. El convoy presidencial francés no escuchó las explosiones, según dos periodistas de la AFP que viajaban junto a la delegación. Más temprano, el gobernante galo había mantenido un encuentro con representantes de la sociedad civil en el establecimiento hotelero.

Personal de seguridad monta guardia cerca del Hotel Four Seasons tras dos explosiones ocurridas en Damasco el 7 de julio de 2026. Foto: AFP

Reporteros de la AFP vieron ventanas del Ministerio de Turismo, que se encuentra frente al lujoso hotel Four Seasons, destrozadas por las explosiones, así como restos de sangre y de fragmentos metálicos en las inmediaciones. Un importante dispositivo de seguridad fue desplegado en el lugar, al que también acudieron ambulancias.

El incidente ocurrió durante el segundo y último día de la visita de Macron a Siria, primer dirigente de una potencia occidental en ir al país tras la caída de Bashar al Asad y la toma del poder por parte de una coalición de islamistas a fines de 2024.

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El presidente francés tenía previsto debatir con Al Sharaa -que de joven fue yihadista en Irak y Siria- sobre la reconstrucción del país, y reiterar su mensaje sobre la “unidad” y la “pluralidad” de Siria.

Varios dirigentes de empresas francesas integran su comitiva, entre ellos el presidente ejecutivo de TotalEnergies Patrick Pouyanné, quien afirmó este martes que Siria podría convertirse en un “país de tránsito importante para el petróleo que llega desde Irak hacia el Mediterráneo” y ofrecer “rutas alternativas” al estrecho de Ormuz.

El presidente francés Emmanuel Macron (izquierda) y el presidente sirio Ahmed al-Sharaa llegan al Palacio del Pueblo en Damasco el 7 de julio de 2026, previo a su encuentro. Foto: AFP

En la misma línea se manifestó Al Sharaa, quien destacó la “importancia de la geografía siria” como posible alternativa a ese paso marítimo fundamental para el tránsito de hidrocarburos, y que quedó prácticamente cerrado durante la guerra entre Irán y Estados Unidos.

“Siria hoy ha recuperado su papel vital como enlace indispensable en el mercado global de corredores, y queremos que Francia sea nuestro socio principal en este camino”, afirmó el dirigente islamista en un foro económico con su par francés y representantes de ambos países.

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El viaje de Macron se produce días después de que diez personas fueran asesinadas el jueves en un atentado con bomba contra un café del centro de Damasco. El país atraviesa un frágil proceso de pacificación tras más de 13 años de guerra civil.

Con información de AFP.