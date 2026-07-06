El Mayo Zambada acepta la cadena perpetua en EE. UU.: esta sería la razón de la polémica decisión

Según informó el diario El País de España, a dos semanas de la audiencia en la que estaba previsto que conociera su condena, la defensa de Ismael El Mayo Zambada presentó un escrito dirigido al juez en el que el histórico dirigente del Cartel de Sinaloa manifiesta su disposición a aceptar una pena de cadena perpetua en Estados Unidos.

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Con esta decisión, busca evitar su reclusión en una prisión de máxima seguridad.

En el documento, difundido este lunes por su abogado, Frank A. Pérez, se mantiene que: “El acusado Ismael Zambada García acepta que, como consecuencia de los graves delitos que ha cometido, será sentenciado a prisión de por vida”.

Ismael el mayo Zambada Foto: X/@keegan_hamilton

De acuerdo con la información publicada por El País, Zambada, de 76 años, fue entregado a las autoridades estadounidenses a finales de julio de 2024 por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su antiguo socio, Joaquín El Chapo Guzmán. Posteriormente, en agosto de 2025, el narcotraficante se declaró culpable de los cargos en su contra.

La presentación de esta carta se produce poco antes de la vista judicial en la que se esperaba conocer la sentencia definitiva, una audiencia que, tras haber sido aplazada en dos ocasiones, estaba fijada para el próximo 20 de julio.

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Según informó El País, la defensa de Ismael El Mayo Zambada sostiene que el acusado ha mostrado una actitud de plena cooperación desde que llegó a Estados Unidos, un proceso que, según el escrito, ocurrió “bajo circunstancias sumamente inusuales”.

En ese sentido, la carta afirma que El Mayo “ha sido inequívoco en su aceptación de responsabilidad” y destaca que ”La aceptación de responsabilidad del Sr. Zambada ha sido continua e inquebrantable durante los últimos casi dos años“.

Ismael "El Mayo" Zambada, fue detenido durante una operación encubierta llevada a cabo por el FBI y la DEA en El Paso, Texas Foto: X/@Crazynews4real

En el documento dirigido al juez, el abogado Frank A. Pérez también expone que el histórico líder del Cartel de Sinaloa “lidia con un complejo cuadro de problemas de salud relacionados con la edad”.

Por este motivo, solicita que el centro penitenciario al que sea trasladado esté “adecuadamente equipada para atender la necesidad de tratamiento médico del acusado”.

Asimismo, el abogado aclara que la petición no busca beneficios extraordinarios, ya que argumenta que no solicitan “una instalación de baja seguridad ni un trato especial”, sino que El Mayo “requiere un entorno médico o administrativo seguro”, según información conocida por El País.

Ismael "El Mayo" Zambada García (izq.), cofundador del Cártel de Sinaloa; y una fotografía sin fecha, obtenida del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., de Joaquín Guzmán López, hijo del otro cofundador del cártel, Joaquín "El Chapo" Guzmán. Foto: AFP

Del mismo modo, añade: “Él reconoce y acepta que la sentencia que imponga este tribunal. Excluirá cualquier posibilidad de ser liberado de su encarcelamiento”.