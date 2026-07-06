En un nuevo mensaje emitido desde su cuenta de X, el empresario Dan Newlin, volvió a responderle al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras sus acusaciones sobre una presunta financiación a través de Meta para hacer campaña a Abelardo De La Espriella.

¿Qué tan viable es la demanda que respalda Petro para anular la elección de Abelardo De La Espriella?

“Reitero que no he contribuido con ni un solo dólar para ejecutar anuncios en Meta, Google, X ni en ninguna otra plataforma de redes sociales a favor de ningún candidato presidencial ni de usted“, dijo.

“No he proporcionado absolutamente ningún financiamiento, ni un solo dólar para publicidad o “propaganda” de ningún tipo, en ninguna forma o manera, para las elecciones en Colombia. Además, debe señalarse que nunca se me pidió que lo hiciera”, aseveró.

Dear President Petro:



I reiterate that I have contributed zero dollars to run any ads on Meta, Google, X, or any other social media platform for either presidential candidate or you. I have provided absolutely no funding, zero dollars for advertising or "propaganda" of any… https://t.co/CtFOT7EAIs — Attorney Dan Newlin (@NewlinLaw) July 7, 2026

“Sus alegaciones son completamente verificables. Lo desafío a que proporcione la documentación o evidencia que las respalde. Estoy 100 % seguro de que no podrá hacerlo”, dijo.

“Es hora de poner fin de una vez por todas a estas acusaciones sin fundamento. Por favor, muestre a Colombia la evidencia o demuestre que tiene la fortaleza para admitir un error, entonces podremos avanzar y ayudar a que Colombia se una”, concluyó el empresarionorteamericano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el ciudadano estadounidense Dan Newlin habría invertido 1,8 millones de dólares en la empresa de redes “Meta para hacer campaña por Aberlado y en contra de Iván Cepeda”.

En ese momento, Newlin respondió el primer señalamiento asegurando que no tenía nada que ver con sus acusaciones y dijo: “no he realizado contribuciones financieras al presidente electo Abelardo de la Espriella, ni he autorizado o dirigido ninguna contribución de ese tipo”.

Dan Newlin junto a Abelardo De La Espriella Foto: X/@NewlinLaw

En un reciente trino, el mandatario colombiano volvió a reforzar su denuncia en la red social X.

“¿El señor, ciudadano estadounidense Dan Newlin invirtió 1, 8 millones de dólares en la empresa de redes “Meta’ para hacer campaña por Aberlado y en contra de Iván Cepeda, está registrado ese apoyo en las cuentas de la campaña presidencial?”, lo hizo esta vez en forma de pregunta.

Petro rechazó la “legitimidad” del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, después de haber puesto en duda los resultados de las ajustadas elecciones en las que el Tigre venció por menos de un punto porcentual al senador Cepeda.