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Dan Newlin arremete nuevamente contra Gustavo Petro y lo reta a mostrar pruebas o “admitir un error”

El presidente colombiano insiste en que el empresario invirtió 1, 8 millones de dólares para hacer campaña por Abelardo De La Espriella.

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Redacción Mundo
6 de julio de 2026 a las 9:23 p. m.
Dan Newlin, Gustavo Petro
Dan Newlin, Gustavo Petro Foto: Suministrada a Semana

En un nuevo mensaje emitido desde su cuenta de X, el empresario Dan Newlin, volvió a responderle al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras sus acusaciones sobre una presunta financiación a través de Meta para hacer campaña a Abelardo De La Espriella.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, le habló a los colombianos.
¿Qué tan viable es la demanda que respalda Petro para anular la elección de Abelardo De La Espriella?

“Reitero que no he contribuido con ni un solo dólar para ejecutar anuncios en Meta, Google, X ni en ninguna otra plataforma de redes sociales a favor de ningún candidato presidencial ni de usted“, dijo.

“No he proporcionado absolutamente ningún financiamiento, ni un solo dólar para publicidad o “propaganda” de ningún tipo, en ninguna forma o manera, para las elecciones en Colombia. Además, debe señalarse que nunca se me pidió que lo hiciera”, aseveró.

“Sus alegaciones son completamente verificables. Lo desafío a que proporcione la documentación o evidencia que las respalde. Estoy 100 % seguro de que no podrá hacerlo”, dijo.

“Es hora de poner fin de una vez por todas a estas acusaciones sin fundamento. Por favor, muestre a Colombia la evidencia o demuestre que tiene la fortaleza para admitir un error, entonces podremos avanzar y ayudar a que Colombia se una”, concluyó el empresarionorteamericano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el ciudadano estadounidense Dan Newlin habría invertido 1,8 millones de dólares en la empresa de redes “Meta para hacer campaña por Aberlado y en contra de Iván Cepeda”.

En ese momento, Newlin respondió el primer señalamiento asegurando que no tenía nada que ver con sus acusaciones y dijo: “no he realizado contribuciones financieras al presidente electo Abelardo de la Espriella, ni he autorizado o dirigido ninguna contribución de ese tipo”.

Dan Newlin junto a Abelardo De La Espriella
Dan Newlin junto a Abelardo De La Espriella Foto: X/@NewlinLaw

En un reciente trino, el mandatario colombiano volvió a reforzar su denuncia en la red social X.

“¿El señor, ciudadano estadounidense Dan Newlin invirtió 1, 8 millones de dólares en la empresa de redes “Meta’ para hacer campaña por Aberlado y en contra de Iván Cepeda, está registrado ese apoyo en las cuentas de la campaña presidencial?”, lo hizo esta vez en forma de pregunta.

Petro rechazó la “legitimidad” del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, después de haber puesto en duda los resultados de las ajustadas elecciones en las que el Tigre venció por menos de un punto porcentual al senador Cepeda.

Mensaje emitido por el presidente Gustavo Petro
Mensaje emitido por el presidente Gustavo Petro Foto: X/Petrogustavo