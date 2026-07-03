Tragedia en Siria: ataque con bomba deja 10 muertos en un café de Damasco

Un ataque con bomba contra un café en el centro de Damasco dejó múltiples heridos y varias personas fallecidas el jueves, informaron las autoridades sirias. El atentado representa un nuevo desafío para el gobierno islamista, que intenta estabilizar el país después de más de una década de guerra.

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Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque, el más mortífero registrado en Siria desde junio de 2025.

La televisión estatal informó que la explosión fue causada por un “artefacto explosivo” colocado dentro del establecimiento, ubicado en una concurrida zona cercana al Palacio de Justicia, en el corazón de la capital siria.

El último informe compartido por el Ministerio sirio de Salud elevó a 10 la cifra de víctimas mortales, un aumento con respecto al balance oficial anterior. El atentado también dejó 21 heridos.

Un corresponsal de AFP observó ambulancias dirigirse hacia el lugar con las sirenas encendidas, mientras decenas de personas reaccionaban en medio del pánico. Poco después, las fuerzas de seguridad acordonaron la zona de la explosión, ubicada en una calle residencial y comercial del centro de Damasco, para facilitar las labores de emergencia y el inicio de las investigaciones.

Nour Khayyat, de 40 años y propietario de una tienda de baterías para paneles solares cercana al café, contó a AFP que “hacia las 3 p. m. (hora local)” escuchó una “fuerte explosión” y que “el escaparate tembló”.

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“La gente corrió hacia el café y llamó a las ambulancias”, añadió.

Otro comerciante de la zona, Mohamed al Zahabi, dueño de una óptica ubicada junto al establecimiento atacado, aseguró a AFP que aún temblaba al recordar lo ocurrido. Explicó que tras la explosión sintió una “fuerte onda de presión y todo el lugar se sacudió”.

“Corrí hasta allí y vi personas tendidas en el suelo, con sangre por todas partes”, agregó.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona de la explosión en el centro de Damasco mientras los equipos de emergencia atendían a las víctimas. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Según relató, las escenas le recordaron los atentados que golpearon Damasco durante la guerra civil, un conflicto que se prolongó durante casi 14 años.

Tras llegar al lugar del ataque, el gobernador de Damasco, Maher Eldibi, anunció la apertura de una investigación y aseguró que los responsables “serán castigados”. “Cada vez que el país atraviesa un período de estabilidad, hay grupos malintencionados que intentan desestabilizarlo”, agregó.

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Desde que las autoridades islamistas derrocaron a Bashar al Asad y asumieron el poder en diciembre de 2024, Damasco ha registrado varios incidentes de seguridad.

El atentado más grave ocurrió en junio de 2025, cuando un ataque suicida contra una iglesia dejó 25 muertos. Un grupo fundamentalista sunita reivindicó esa acción, mientras que las autoridades responsabilizaron al grupo yihadista Estado Islámico.

*Con información de AFP.