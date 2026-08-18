Rusia anuncia alianza militar con Corea del Norte por un “nuevo orden mundial” y prende las alarmas a nivel internacional

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró este martes que Moscú está luchando junto a Pyongyang para lograr establecer un “orden mundial nuevo y más justo”, a medida que ambos países refuerzan su cooperación y consolidan una alianza estratégica.

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En una carta enviada a la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, Lavrov ha reafirmado el compromiso de las autoridades rusas a impulsar la cooperación en “todos los ámbitos” y ha apostado por “contribuir a la seguridad regional e internacional”, según ha recogido la agencia estatal norcoreana KCNA.

La misiva resalta que ambos países luchan por un mundo “basado en la multipolaridad, la igualdad genuina y los intereses nacionales” y apuesta por tomar medidas que vayan “en beneficio de los pueblos de ambos países”.

Sergei Lavrov, canciller de Rusia. Foto: afp

“La participación de personal militar del Ejército de Corea del Norte en las operaciones para expulsar a la camarilla nazi ucraniana y a los mercenarios extranjeros de Kursk (región rusa) es una clara prueba de la tradición de amistad combativa forjada por las heroicas generaciones anteriores”, dijo Lavrov en referencia al envío de tropas norcoreanas a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania.

Se estima que el país asiático envió aproximadamente unos 14.000 soldados a Rusia a finales de 2024 para ayudar a Moscú a repeler una importante incursión ucraniana en la región de Kursk.

Posteriormente, el propio presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la victoria en mayo de 2025 y agradeció públicamente a Pyongyang su ayuda.

Vladímir Putin es recibido con honores por Kim Jong-un. Foto: Kristina Kormilitsyna-AP

El pasado 13 de agosto, Corea del Norte condenó las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur y advirtió que podría responder con medidas de disuasión más contundentes, según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.

Los ejercicios, que comenzaron el pasado lunes y que se prolongarán durante 11 días, forman parte de una cita anual para preparar a Estados Unidos y Corea del Sur para defenderse del Norte, un hermético país dotado del arma nuclear.

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Pyongyang considera estas maniobras como una preparación para una posible invasión y, como muestra de su rechazo, esta semana lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón.

“Es nuestro principio constante en materia de seguridad responder a un nuevo nivel de amenaza con un nuevo nivel de disuasión”, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano en un comunicado.

De derecha a izquierda: Vladimir Putin, Donald Trump y Kim Jong-un Foto: Getty Images

Según el texto, difundido el viernes por la agencia estatal de noticias KCNA, los ejercicios buscan “completar los preparativos para una confrontación militar sustancial” con Corea del Norte.