María Corina Machado llegó a Francia y se reunirá con Emmanuel Macron. Esto se sabe del encuentro

Este lunes, en horas de la tarde, la líder venezolana de la oposición y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, se reunirá con el presidente del gobierno de Francia, Emmanuel Macron, esto en medio de la gira que adelanta la mujer de 58 años por distintos países del mundo para sumar adeptos para la transición democrática en Venezuela.

El encuentro no fue dado a conocer por medios de comunicación franceses ni por redes sociales, sino que se reveló por cuenta de la agenda del presidente de Francia, la cual es pública. La reunión está prevista a las 17:30 horas locales (10:30 a. m. en Colombia) en la sede de la presidencia, según precisa en su página web el Palacio del Elíseo.

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No se espera que haya rueda de prensa posterior al encuentro, ni presencia de medios de comunicación. La presidencia francesa informará solo por redes sociales de la reunión del mandatario con la líder venezolana, que esta semana también viajará a Madrid para reunirse con miembros de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez.