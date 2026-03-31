Confidenciales

María Corina Machado y Marco Rubio se volvieron a reunir en Washington; esto dijo la líder venezolana

La ganadora del Premio Nobel de Paz se reunió por segunda vez con el secretario de Estado.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Mundo
31 de marzo de 2026, 5:50 p. m.
María Corina Machado y Marco Rubio.
María Corina Machado y Marco Rubio. Foto: Captura de pantalla de X @MariaCorinaYA

A través de su cuenta de X, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, habló por primera vez de la reunión que sostuvo con el secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio; la segunda desde que abandonó Venezuela en octubre del año pasado.

“Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio (@SecRubio). Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos. ¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!”, manifestó la líder opositora venezolana a través de sus redes sociales.

Revelan cómo Estados Unidos dejó por fuera a María Corina Machado en la transición en Venezuela y prefirió a Delcy Rodríguez

La ganadora del Premio Nobel de Paz ya se había reunido con el funcionario del Gobierno estadounidense en enero durante su primera gira con la administración de Washington, que terminó con la entrega de la medalla del galardón al presidente Donald Trump por su apoyo a la lucha venezolana contra el régimen de Nicolás Maduro.

Al momento de la publicación, el secretario de Estado no se ha referido a la reunión con la líder opositora venezolana.

Confidenciales

Álvaro Uribe vuelve a criticar a Iván Cepeda: “Un falsificador de actas que aspira a la Presidencia”

Confidenciales

Así será el refuerzo militar en Cundinamarca en Semana Santa

Confidenciales

Gustavo Bolívar se fue de frente contra el Banco de la República por subir las tasas de interés: “Suena más a venganza”

Confidenciales

Petro dice que alarga el plazo de la deuda para ganar tiempo, mientras cambia la junta de BanRepública

Confidenciales

Álvaro Uribe destaca propuesta de Paloma Valencia para subsidiar a las mujeres cabeza de hogar

Confidenciales

Excandidata a la Cámara Diana Rodríguez se adhiere a Abelardo de la Espriella

Confidenciales

Elecciones 2026: CNE iniciará el escrutinio del Senado

Mundo

María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela y dice que “el régimen está herido irremediablemente”

Mundo

Revelan cómo Estados Unidos dejó por fuera a María Corina Machado en la transición en Venezuela y prefirió a Delcy Rodríguez

Confidenciales

Expresidente Álvaro Uribe habla de Paloma Valencia y María Corina Machado desde Harvard. “El pueblo colombiano tiene los mismos problemas”