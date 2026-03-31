María Corina Machado y Marco Rubio se volvieron a reunir en Washington; esto dijo la líder venezolana

A través de su cuenta de X, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, habló por primera vez de la reunión que sostuvo con el secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio; la segunda desde que abandonó Venezuela en octubre del año pasado.

“Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio (@SecRubio). Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos. ¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!”, manifestó la líder opositora venezolana a través de sus redes sociales.

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La ganadora del Premio Nobel de Paz ya se había reunido con el funcionario del Gobierno estadounidense en enero durante su primera gira con la administración de Washington, que terminó con la entrega de la medalla del galardón al presidente Donald Trump por su apoyo a la lucha venezolana contra el régimen de Nicolás Maduro.

Al momento de la publicación, el secretario de Estado no se ha referido a la reunión con la líder opositora venezolana.