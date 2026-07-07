¿Qué es Patriot Front? La historia del grupo supremacista blanco que marchó en Washington por los 250 años de Estados Unidos

El 4 de julio, día en que Estados Unidos conmemora su independencia, dejó numerosas imágenes virales en redes sociales por los espectáculos aéreos y los fuegos artificiales que marcaron las celebraciones en distintas ciudades del país.

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Sin embargo, una de las publicaciones que más llamó la atención mostró a una mujer afroamericana viajando en el metro de Washington mientras estaba rodeada por varios hombres con pasamontañas blancos, gafas de sol y gorras de estilo militar.

Los hombres pertenecían a Patriot Front, un grupo de extrema derecha que promueve una ideología nacionalista blanca y ha sido señalado por sus posturas neofascistas.

La escena coincidió con otros videos difundidos durante la jornada, en los que varios integrantes de la organización aparecían marchando por las calles de Washington en dirección al Capitolio, portando banderas de los Estados Confederados de América, el gobierno que existió durante la Guerra Civil de Estados Unidos.

Patriot Front es una organización de extrema derecha que surgió en 2017 tras escindirse de Vanguard America, un grupo neonazi. Fundada por Thomas Rousseau, la organización se presenta como defensora de la “nación estadounidense” y promueve la creación de un Estado que, según su discurso, proteja “los intereses de sus fundadores”.

Su aparición se produjo después de la manifestación Unite the Right, celebrada en 2017 en Charlottesville, Virginia. Ese evento reunió a diferentes grupos ultranacionalistas y supremacistas blancos, y terminó en hechos violentos que dejaron varias personas fallecidas y decenas de heridos.

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El Centro para el Estudio del Extremismo de la Universidad George Washington define a Patriot Front como “una organización fascista y nacionalista blanca que promueve la idea de un etnoestado homogéneo en Estados Unidos”.

Según ese organismo, el grupo defiende la preservación de la cultura blanca europea y considera que el multiculturalismo, la inmigración y la diversidad representan amenazas para su visión del país.

Además, Patriot Front difunde la teoría conspirativa del “gran reemplazo”, que sostiene que existe un plan para sustituir a la población blanca por inmigrantes y transformar la composición demográfica de Estados Unidos.

Esta teoría fue popularizada por el escritor francés Renaud Camus y ha sido adoptada por distintos movimientos de extrema derecha.

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Durante la marcha realizada el pasado sábado en Washington, alrededor de 400 integrantes desfilaron con banderas confederadas y gorras con 13 estrellas blancas, un diseño que hace referencia a las trece colonias que el 4 de julio de 1776 aprobaron la Declaración de Independencia y rompieron sus vínculos con la Corona británica.

La presencia de Patriot Front durante las celebraciones del Día de la Independencia volvió a poner en el centro de la atención a uno de los grupos de extrema derecha más conocidos de Estados Unidos y generó una amplia repercusión en redes sociales.