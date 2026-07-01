Arrestan a pareja que escaló la antena del Empire State Building para una propuesta de matrimonio

Dos personas fueron arrestadas este miércoles después de escalar la antena del Empire State Building, en Nueva York, donde protagonizaron lo que aparentemente fue una propuesta de matrimonio a más de 440 metros de altura.

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La acción movilizó a las autoridades y reavivó el debate sobre la seguridad en uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos.

Vestidos de negro y con el rostro cubierto, la pareja logró llegar hasta la parte más alta del rascacielos, donde desplegó una pancarta con el mensaje: “Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz”.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que el hombre se arrodilla frente a la mujer para pedirle matrimonio. Minutos después, ambos se abrazan y se besan mientras permanecen sobre la estructura.

La Policía de Nueva York confirmó que ambos fueron detenidos tras descender de la antena.“Dos individuos fueron detenidos sin incidentes. No hay reportes de heridos. Los cargos están pendientes, y la investigación continúa”, informó a AFP un portavoz de la institución.

Horas después, Angela Nikolau, identificada como una de las protagonistas de la escalada, compartió en su cuenta de Instagram fotografías la hazaña, entre ellos una imagen en la que exhibe un anillo de compromiso con el horizonte de Nueva York de fondo.

Nikolau y su compañero, Ivan Beerkus, son conocidos por publicar contenido en el que aparecen escalando edificios y estructuras de gran altura en diferentes países. Su perfil reúne decenas de imágenes tomadas desde la cima de rascacielos y otros lugares de difícil acceso.

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La pareja también protagoniza el documental “Skywalkers: A Love Story”, estrenado por Netflix en 2024. La plataforma describe a ambos como “influencers temerarios” que “arriesgan su romance, su libertad y sus vidas para escalar un megarascacielos”.

El episodio también despertó preocupación entre expertos en seguridad. El exsubdirector del FBI, Andrew McCabe, aseguró a CNN que acciones como esta pueden incentivar a otras personas a intentar imitarlas.

“Tendrán que hacer todo lo posible para que estas personas sean procesadas por los cargos que correspondan, porque no se puede arriesgar a que otros vean esto y decidan intentarlo también”, afirmó McCabe.

“Lo último que desean los responsables del Empire State Building es convertir este lugar en un objetivo para ese tipo de actividades, porque, en última instancia, acabará en una tragedia. El peligro, la imprudencia, es evidente y no se puede exagerar”, añadió.

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Aunque el Empire State Building cuenta con un observatorio abierto al público, el acceso a la antena y a las zonas superiores del edificio está restringido.

Por ahora, las autoridades no han explicado cómo la pareja logró superar las medidas de seguridad para llegar hasta ese punto.

*Con información de AFP.