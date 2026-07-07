Trump destapa su objetivo en Venezuela y habla de elecciones por primera vez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por primera vez sobre la posibilidad de celebrar elecciones democráticas en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero. Desde entonces, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene el liderazgo del país con el respaldo de Washington mientras avanza el proceso de transición.

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Durante una entrevista con Fox News, al mandatario estadounidense le preguntaron si consideraba viable la realización de unas elecciones en Venezuela, un escenario en el que, según el entrevistador, la oposición tendría amplias posibilidades de imponerse en las urnas.

“Sí, lo veo así y creo que eso está pasando, pero antes de llegar a eso, va a tomar un tiempo. Tenemos que reconstruir el país”, respondió Trump al referirse al futuro político de Venezuela.

De este modo, el presidente estadounidense advirtió que, a su juicio, las condiciones actuales aún no permiten organizar unos comicios.

“No podrían celebrar elecciones. Ni siquiera sabrían cómo celebrar unas elecciones en este momento. El país se ha convertido en un país del tercer mundo y no sabrían cómo celebrar unas elecciones en este momento”, añadió el mandatario.

Las declaraciones representan la primera vez que Trump aborda públicamente un eventual calendario electoral para Venezuela desde la detención de Maduro.

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La relación de la administración Trump con la oposición venezolana ha estado marcada por señales ambiguas, debido al respaldo de Washington al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta del chavismo durante más de siete años.

Esa postura volvió a quedar en evidencia tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que hasta el momento dejan más de 3.500 fallecidos.

Donald Trump ha respaldado el Gobierno de transición en Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

En medio de la emergencia, la líder opositora María Corina Machado solicitó autorización para ingresar al país y participar en las labores de apoyo, pero el Gobierno venezolano rechazó la petición, una decisión que contó con el respaldo de Washington.

“La administración Trump está únicamente enfocada en seguir impulsando nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela”, afirmó un portavoz del Departamento de Estado en un correo electrónico enviado a AFP.

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Consultado sobre la solicitud de Machado, el portavoz respondió: “Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia”.

Mientras tanto, el calendario electoral sigue sin definirse. De acuerdo con la Constitución venezolana, la presidenta encargada dispone de un plazo de 180 días para convocar elecciones. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno liderado por Delcy Rodríguez no ha anunciado elecciones ni ha dado señales de que vaya a llamar a las urnas en el corto plazo.

*Con información de AFP.