40 toneladas de ropa donada se convertirán en recursos para los damnificados en Venezuela

Durante las últimas semanas, los colombianos se dieron a la tarea de donar prendas de segunda mano que llegaron a la Fundación Juntos Se Puede, una organización sin fines de lucro en Colombia dedicada a apoyar a migrantes, refugiados y colombianos retornados. El propósito de esta donación es apoyar a las familias damnificadas por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela.

Las prendas suman hoy más de 40 toneladas que en los últimos días han estado en las manos de Eleonora Morales, empresaria de la moda, creadora de contenido y afiliada al Círculo de Mujeres Semana Dinero. Ella, junto con docenas de voluntarios guiados por su empresa Garage Sale by E.M., se han dado a la tarea de seleccionar y clasificar prendas para ser lavadas y restauradas.

“Lo que necesitan las familias afectadas en este momento no es ropa, sino ayuda de emergencia: agua potable, alimentos no perecederos, kits de higiene personal, insumos de primeros auxilios, medicamentos y elementos para los refugios como carpas, colchones, colchonetas y cobijas. Por eso, en lugar de enviar las prendas donadas, decidimos darles una segunda vida y transformarlas en el tipo de ayuda que realmente se necesita en terreno”, relata Eleonora sobre este evento humanitario.

“Gracias porque ha sido la suma de muchas voluntades. Los fondos se van a usar para pagar los camiones que mueven los insumos y los llevan a las familias que los necesitan en las zonas de desastre como Carabobo y la Guaira, como agua y kits de aseo”, dijo Ana Karina García, directora de Juntos Se Puede.

Aunque la gente donó con la mejor intención, buena parte de lo recibido no estaba en condiciones de ser usado, desde ropa interior de segunda hasta prendas en muy mal estado. “Llevo años dándole una segunda vida a la ropa que otros dan por terminada, y aprendí algo: una prenda que ya existe casi siempre tiene todavía mucho para dar. Estas 40 toneladas podían quedarse arrumadas o volverse basura; preferimos convertirlas en agua, comida, medicinas y refugio para las familias que lo perdieron todo en los terremotos. Ayudar no siempre es mandar más cosas, a veces es saber transformar lo que ya tenemos”, afirma Morales.

La venta será el 15 y 16 de julio en Bogotá de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. en la tienda de Garage Sale by E.M., ubicada en la Calle 85 # 11-53, interior 10, oficina 201, Paseo del Faro, en Bogotá. La entrada es libre y abierta a todo el público, y la totalidad de los recursos recaudados será destinada a la fundación Juntos Se Puede para apoyar a los damnificados de los terremotos en Venezuela.