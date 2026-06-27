La Patrulla Aérea Civil, Terpel, Geopark y la Fundación Taap enviaron ayuda humanitaria para Venezuela

La campaña de ayuda para las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela dio un nuevo paso al anunciar que las donaciones reunidas serán enviadas próximamente al país.

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En un mensaje publicado en redes sociales, los organizadores agradecieron el respaldo de cientos de personas, así como de empresas y organizaciones que se sumaron a la iniciativa solidaria para atender la emergencia.

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La campaña de ayuda humanitaria para las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela entró en una nueva etapa.

Tras varios días de recolección de donaciones, los organizadores informaron que los aportes recibidos ya están siendo preparados para su traslado.

Además, aprovecharon para agradecer públicamente el respaldo de ciudadanos, empresas y organizaciones que hicieron posible la iniciativa.

A través de una publicación en Instagram, la campaña agradeció el apoyo recibido de ciudadanos, empresas y organizaciones, y anunció que las donaciones serán enviadas próximamente a Venezuela.

Se reconoció el apoyo de la Patrulla Aérea Civil Colombiana y el respaldo brindado por varias organizaciones y empresas que se sumaron a la iniciativa humanitaria.

“Y a @patrullaaereacivilcolombia, @terpelcol, GEOPARK, @mambientalistac y a la @fundaciontaap. ¡Y a todos ustedes por sus donaciones! Pronto estaremos llevando su generosidad a Venezuela”, señala el mensaje difundido por los organizadores.

En dicho mensaje, también reiteran que las ayudas continuarán su camino para beneficiar a las familias afectadas por la emergencia.

El pronunciamiento marca un avance importante de la campaña, pues confirma que la etapa de recolección dio resultados y que actualmente se trabaja en la logística necesaria para enviar los insumos hacia territorio venezolano.

En una primera convocatoria, los organizadores hicieron un llamado urgente a la solidaridad, invitando a donar agua potable, alimentos no perecederos, insumos médicos, ropa, abrigos y colchonetas para atender las necesidades más inmediatas de las familias damnificadas.

Además, informaron que los centros de acopio permanecerían habilitados para recibir ayudas de manera continua.

Con el paso de los días, las imágenes compartidas en redes sociales mostraron el proceso de recepción, clasificación y organización de las donaciones.

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Ese trabajo permitió consolidar un cargamento que, según los organizadores, será enviado próximamente a Venezuela gracias al apoyo conjunto de ciudadanos, empresas privadas y organizaciones humanitarias.

Se espera que en los próximos días se conozca información adicional sobre la fecha del envío y el lugar donde serán entregados los insumos a las comunidades afectadas.